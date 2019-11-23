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МВФ уехал из Украины: конкретики нет, но настроены позитивно

МВФ уехал из Украины: конкретики нет, но настроены позитивно
23.11.2019, 15:53

Украинская сторона надеется завершить работу над новым меморандумом до конца следующей недели

Миссия Международного валютного фонда 22 октября планово завершила официальный визит в Украину. Результаты работы в Киеве в Фонде считают "плодотворными", но переговоры продолжаются, говорится в официальном резюме миссии по итогам недельного пребывания в Киеве. Высокопоставленный собеседник LIGA.net с украинской стороны также назвал переговоры "позитивными". 

"Миссия МВФ отдает должное существенному прогрессу в реформах и взвешенной политике, который был достигнут впоследне месяцы, - говорится в официальном релизе МВФ. - Миссия достигла существенного прогресса в дискуссиях относительно действий и реформ, которые могли бы стать основой для новой программы МВФ для Украины. Дискуссии продолжатся в ближайшие недели".

По словам высокопоставленного источника LIGA.net, украинская сторона надеется завершить формирование финальной версии меморандума "плюс-минус" за неделю. "Мы отработали очень результативно, осталось несколько юридических нюансов. Я считаю общий итог миссии позитивным", - отметил собеседник.

Издание НВ ранее сообщало со ссылкой на источники, что одним из вопросов вызвавших дискуссии, был формат рынка земли, который предполагает дискриминационные нормы для иностранных инвесторов. Второй момент - возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому: МВФ настаивает, что никаких компромиссов быть не должно.

  • Замглавы НБУ Катерина Рожкова отмечала в интервью LIGA.net, что НБУ сохраняет базовый сценарий, согласно которому Украина получит Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. - ред.) до конца года.
  • Миссия МВФ работала в Украине с 14 по 22 ноября. Предыдущий визит - в конце сентября - завершился без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Ключевые дискуссионные позиции были озвучены уже тогда: спор о национализации ПриватБанка, гарантии независимости НБУ, консервативный бюджет на 2020 год. 
  • Изначально в Киеве ожидали приезда экспертов Фонда в начале ноября, но МВФ отложил визит в Украину. LIGA.net уже рассказывала о 10 пунктах, на которых основаны переговоры с Фондом. Большую часть из них Украина уже выполнила.
  • Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд.

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