МВФ уехал из Украины: конкретики нет, но настроены позитивно

Миссия Международного валютного фонда 22 октября планово завершила официальный визит в Украину. Результаты работы в Киеве в Фонде считают "плодотворными", но переговоры продолжаются, говорится в официальном резюме миссии по итогам недельного пребывания в Киеве. Высокопоставленный собеседник LIGA.net с украинской стороны также назвал переговоры "позитивными".

"Миссия МВФ отдает должное существенному прогрессу в реформах и взвешенной политике, который был достигнут впоследне месяцы, - говорится в официальном релизе МВФ. - Миссия достигла существенного прогресса в дискуссиях относительно действий и реформ, которые могли бы стать основой для новой программы МВФ для Украины. Дискуссии продолжатся в ближайшие недели".

По словам высокопоставленного источника LIGA.net, украинская сторона надеется завершить формирование финальной версии меморандума "плюс-минус" за неделю. "Мы отработали очень результативно, осталось несколько юридических нюансов. Я считаю общий итог миссии позитивным", - отметил собеседник.

Издание НВ ранее сообщало со ссылкой на источники, что одним из вопросов вызвавших дискуссии, был формат рынка земли, который предполагает дискриминационные нормы для иностранных инвесторов. Второй момент - возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому: МВФ настаивает, что никаких компромиссов быть не должно.

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