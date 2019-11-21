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Рожкова о переговорах с МВФ: Особых сложностей я уже не вижу

Рожкова о переговорах с МВФ: Особых сложностей я уже не вижу
21.11.2019, 11:11

В НБУ рассчитывают, что Украина получит транш по новой программе МВФ до конца года

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отмечает прогресс в совместной работе Офиса президента Украины, Кабинета министров и Национального банка по новой программе МВФ. Об этом сказала в интервью LIGA.net первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Отвечая на вопрос, какие сложные моменты осталось решить с МВФ, Рожкова сказала: "Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков. Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс".

Первый замглавы Нацбанка заявила, что базовый сценарий – "Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. - ред.) мы получим до конца года".

Рожкова также сообщила, что на встрече с представителями миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, вопрос задержания главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука не обсуждался. "Как таковое не обсуждали. Мы говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимаю, что в стране продолжают "работать" силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество", - подчеркнула она.

Читайте также полный текст интервью - Катерина Рожкова: Дело VAB, задержания банкиров и коррупция в НБУ, которой нет

  • Ранее WSJ писала, что МВФ отложил финансовую помощь Украине. В Фонде якобы обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков". Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с украинской стороны, этот вопрос обсуждался еще во время визита миссии Фонда в Украину в сентябре этого года.
  • Миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября, однако уехала без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Замглавы НБУ Катерина Рожкова утверждает, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации ПриватБанка.
  • Ранее мы писали о том, почему МВФ отложил визит своих представителей в Украину. В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Большую часть из них Украина уже выполнила.
  • Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд.

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МВФ Катерина Рожкова
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