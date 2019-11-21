Рожкова о переговорах с МВФ: Особых сложностей я уже не вижу

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отмечает прогресс в совместной работе Офиса президента Украины, Кабинета министров и Национального банка по новой программе МВФ. Об этом сказала в интервью LIGA.net первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Отвечая на вопрос, какие сложные моменты осталось решить с МВФ, Рожкова сказала: "Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков. Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс".

Первый замглавы Нацбанка заявила, что базовый сценарий – "Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. - ред.) мы получим до конца года".

Рожкова также сообщила, что на встрече с представителями миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, вопрос задержания главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука не обсуждался. "Как таковое не обсуждали. Мы говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимаю, что в стране продолжают "работать" силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество", - подчеркнула она.

Читайте также полный текст интервью - Катерина Рожкова: Дело VAB, задержания банкиров и коррупция в НБУ, которой нет

Читайте также: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку