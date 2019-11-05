МВФ отложил финансовую помощь Украине - The Wall Street Journal

Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине. В Фонде обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В том числе из того, который когда-то контролировался близким соратником", - сказал изданию источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что в МВФ президенту Зеленскому настойчиво рекомендовали провести расследование по выведенным деньгам, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.

Издание утверждает, что МВФ задерживает транш до тех пор, пока не убедится, что правительство Украины будет настойчиво пытаться вернуть около $15 млрд, украденных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, которым ранее владел Игорь Коломойский.

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