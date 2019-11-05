МВФ отложил финансовую помощь Украине - The Wall Street Journal

По данным источников WSJ, в Фонде обеспокоены, что расследования по выводу денег из банков не будут доведены до конца
Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине. В Фонде обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В том числе из того, который когда-то контролировался близким соратником", - сказал изданию источник, близкий к переговорам.
Отмечается, что в МВФ президенту Зеленскому настойчиво рекомендовали провести расследование по выведенным деньгам, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.
Издание утверждает, что МВФ задерживает транш до тех пор, пока не убедится, что правительство Украины будет настойчиво пытаться вернуть около $15 млрд, украденных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, которым ранее владел Игорь Коломойский.
- 16 октября министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий отправились в США для новых переговоров с МВФ и другими организациями. По итогам переговоров Милованов заявил, что правительству удалось найти "путь вперед" в переговорах с МВФ в вопросе ПриватБанка и других банков, где есть невозврат кредитов. Вопрос ПриватБанка был одним из самых сложных в переговорах с МВФ. По словам замглавы Национального банка Катерины Рожковой, в МВФ ожидают, что государство вернет вложенные деньги в ПриватБанк в результате судебных споров в Лондоне и США (штат Дэлавер).
- Миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября, однако уехала без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Замглавы НБУ Катерина Рожкова утверждает, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации ПриватБанка.
- В Офисе президента Владимира Зеленского отмечали, что работают над новой трех-четырехлетней программой сотрудничества, ее рассчитывали запустить до конца года.
- Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что украинская делегация, находясь в США, договорилась с представителями МВФ о новом визите в Украину, который должен состояться в первой половине ноября. Премьер рассчитывает, что к концу этого года Украине подпишет новую программу сотрудничества с МВФ.
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