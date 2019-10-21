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Милованов заявил, что найден общий язык с МВФ по ПриватБанку

Милованов заявил, что найден общий язык с МВФ по ПриватБанку
21.10.2019, 16:11

По словам министра экономики, украинскому правительству удалось убедить МВФ в своей серьезности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительству удалось найти "путь вперед" в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) в вопросе ПриватБанка. Об этом он написал в Facebook, отчитываясь о первых 50 днях работы нового состава Кабинета министров.

"Проведены успешные встречи с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Ключевое достижение - возвращение миссии МВФ в Киев через пару недель. Удалось убедить международных партнеров, что мы серьезное и профессиональное правительство. Также удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности Привата и других банков, где есть невозврат кредитов", - пишет Милованов.

Вопрос ПриватБанка был одним из самых сложных в переговорах с МВФ. Замглавы Национального банка Катерина Рожкова сказала в свежем интервью Укринформу, что в НБУ ожидают, что государство вернет вложенные деньги в ПриватБанк в результате судовых споров в Лондоне и США (штат Дэлавер).

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