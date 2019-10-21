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Гончарук рассказал, когда миссия МВФ приедет в Украину

Гончарук рассказал, когда миссия МВФ приедет в Украину
21.10.2019, 12:56

Премьер рассчитывает подписать новую программу с МВФ до конца 2019 года

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что к концу этого года Украине подпишет новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, украинская делегация, находясь в США, договорилась с представителями МВФ о новом визите в Украину.

"Договорились о том, что за две недели коллеги из МВФ с визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", - сказал он.

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