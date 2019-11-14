Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

В Высшем антикоррупционном суде набирает обороты самое громкое банковское разбирательство после "дела Приватбанка". Цена вопроса - 1,2 млрд грн, которые Нацбанк в 2014 году выделил VAB Банку Олега Бахматюка.

Действующего предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-первого замглавы НБУ, а также еще семерых фигурантов скандального процесса детективы Национального антикоррупционного бюро задержали вечером 11 ноября. Позже НАБУ объявило еще два подозрения, в том числе экс-владельцу VAB.

Среди подозреваемых – топ-менеджеры VAB, крупные чиновники НБУ и рядовые подписанты из сторонних компаний. Их подозревают в сговоре ради 1,2 млрд грн кредита, который VAB получил от Нацбанка в октябре 2014 года – за месяц до своего официального банкротства.

Деньги НБУ банк Бахматюка так и не вернул. Если вину фигурантов расследования НАБУ докажут, каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Некоторые подозреваемые уже находятся под арестом, другие, к примеру, Сам Бахматюк, скрываются за границей.

Это еще не значит, что детективам будет легко доказать вину крупного украинского бизнесмена, менеджеров банка и статусных топ-чиновников НБУ: процесс может затянуться на годы, а аргументы НАБУ оказаться недостаточно убедительны для суда.

LIGA.net в деталях рассказывает о скандальном кредите: кого и в чем подозревает НАБУ и как в деле оказались чиновники Нацбанка.

Кто попал на карандаш НАБУ

"15 человек на 1,2 млрд государственных гривень", – так коротко можно описать концепцию следствия по делу VAB Банка.

Всех фигурантов можно разделить на три группы – "по месту работы": бенефициар и менеджеры самого банка (четыре человека), руководящие позиции в НБУ (трое), участники схемы из сторонних компаний (трое).

Пока подозрения объявлены десяти фигурантам, еще пятеро – под вопросом.

VAB Банк: "группа Бахматюка"

Предположение детективов НАБУ звучит просто: руководство и единоличный владелец VAB договорились с ответственными чиновниками Нацбанка, чтобы регулятор выделил банку кредит в 1,2 млрд грн. Для этого VAB подал в НБУ поддельные документы, и чиновники якобы умышленно закрыли на это глаза.

Впоследствии деньги разворовали. Как, по версии следствия, распределились роли участников?

Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга Ukrlandfarming, экс-единоличный акционер VAB

Статус: Находится за границей, подозрение отправлено почтой по официальному месту жительства.

Роль (здесь и далее, согласно позиции НАБУ): Главный "вдохновитель" схемы: лично договаривался с топ-руководством НБУ о выдаче кредита, подготовил формальные залоги. По данным собеседников LIGA.net, знакомых с материалами следствия, Бахматюк последний раз был в Украине 22 октября, после чего улетел в Цюрих и не возвращался.

Денис Мальцев, экс-предправления VAB

Статус: За границей.

Роль: Взял на себя все оргвопросы: собрал пакет документов, включая обращение в НБУ с просьбой предоставить кредит, собрал залоги, дал поручение организовать их поддельную оценку, без которой Нацбанк не смог бы оформить официальное согласие на выдачу денег. Покинул Украину еще в августе.

Наталия Василюк, экс-глава набсовета VAB, сейчас – член совета директоров Ukrlandfarming

Статус: За границей.

Роль: Помогала с формальными документами, в частности письмом гарантировала Нацбанку, что капитал VAB будет увеличен на 15%. Уехала из страны 23 октября в Вену.

Андрей Яцюта, экс-зампредправления VAB.

Статус: арестован, залог – 1,15 млн грн.

Роль: "Достал" поддельные документы о независимой оценке недвижимости. По его "заказу" стоимость объектов завысили в 3-6 раз, утверждают следователи.

НБУ: форс-мажор или коррупция

Подозрения НАБУ относительно чиновников Нацбанка строятся на трех ключевых обстоятельствах.

Во-первых, регулятор принял решение о выдаче миллиарда гривень проблемному VAB неправдоподобно быстро: запрос от банка получили 7 октября, правление одобрило кредит уже 10 числа, деньги на счета VAB поступили 13-го.

Второе: по мнению детективов, сотрудники НБУ знали, что стоимость залогов, которые предлагает VAB, не соответствовали объему кредита (1,2 млрд грн), но закрыли на это глаза.

Третье: следствие утверждает, что все фигуранты дела из Нацбанка действовали по указанию одного человека – Александра Писарука.

Александр Писарук, экс-первый замглавы НБУ, сейчас – предправления Райффайзен Банка Аваль

Статус: ожидает решения суда о мере пресечения, единственный, кто был задержан 11 ноября, но отпущен под личное обязательство.

Роль: Следствие прямо утверждает: Писарук и был тем самым "контактом", через который владелец VAB Бахматюк решал в НБУ вопрос о выдаче денег. Предположение детективов основано на e-mail переписке банкира: почти сразу после получения запроса от Мальцева, он сообщил о "миллиарде для VAB" главе НБУ Валерии Гонтаревой (в тот момент она находилась в отпуске, поэтому главным в Нацбанке временно был сам Писарук), а в ночь на 8 ноября дал прямое указание главе департамента по банковскому надзору готовить проект постановления правления НБУ о выдаче банку Бахматюка "как минимум, миллиарда, не позднее четверга, 10 ноября".

Алла Шульга, экс-глава гендепартамента НБУ по банковскому надзору

Статус: арестована на два месяца, залог – 15 млн грн.

Роль: утвердила кредит VAB, хотя тот не представил программу оздоровления и не показал Нацбанку, как будет гасить долг. По указанию Писарука, в сжатые сроки подготовила документы на выдачу миллиардного кредита, притом, что до этого ее департамент уже делал заключение, что заявка VAB не соответствует правилам Нацбанка и не может быть удовлетворена.

Теоретически у Шульги есть деньги для внесения залога: согласно ее декларации за 2018 год, как потенциального члена набсовета Укрэскимбанка (в итоге НБУ не согласовал ее кандидатуру), на ее счету в Ощадбанке хранится $1,3 млн (31,8 млн грн по текущему курсу).

Николай Каленский, экс-и.о. главы теруправления НБУ по Киеву и области, сейчас – член Совета Нацбанка

Статус: два месяца круглосуточного домашнего ареста.

Роль: По правилам 2014 года, функция теруправлений НБУ при выдаче кредитов коммерческим банкам заключалась в анализе залогов на предмет соответствия их стоимости запрашиваемой сумме. Подразделение Каленского несколько раз получало пакеты документов от VAB, приняв их, как утверждают прокуроры, только после личного указания Писарука.

Каленский якобы знал, что стоимость залогов в отчете независимого оценщика, которую предоставил банк, существенно завышена: об этом шла речь в докладных записках его подчиненных и коллег из других департаметов. Несмотря на это, киевское теруправление признало залоги VAB адекватными выданному кредиту. Согласно экспертизе, полученной НАБУ, имущество (три недостроенных дома в Харькове и часть зданий ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске), оцененное в 1,8 млрд грн, реально стоило порядка 73 млн грн.

Группа "фиктивщиков"

Наименее статусные подозреваемые – тройка исполнителей, которые, по версии НАБУ, помогали руководству VAB с отчетом о формальной стоимости залогов. В итоге в Нацбанк отправили полностью поддельные документы, оценка недвижимости была завышена в разы.

Примечательно, что интересы, как минимум, двух из трех фигурантов этой группы представляла юрфирма Barriers, адвокаты которой были защитниками у единственного задержанного топ-менеджера VAB Андрея Яцюты.

Наталия Перец, директор "Станиславской торговой компании", которой владеет лично Бахматюк

Статус: принято решение об аресте.

Роль: По указанию Яцюты, заказала у компании компании "Бизнес центр экспертиза" якобы поддельную оценку залогов (здания завода в Ивано-Франковске, недострои в Харькове).

Дмитрий Жук, владелец компании "Бизнес центр экспертиза". Следствие также связывает компанию с Бахматюком.

Статус: арестован, залог – 576 000 грн.

Роль: Дал указание подчиненному подделать экспертизу и рецензию на нее независимой оценочной фирмы.

Александр Фаер, директор компании "Бизнес центр экспертиза".

Статус: арестован, залог – 384 000 грн.

Роль: Изготовил якобы фиктивный отчет об оценке, подделав подпись реального оценщика, которая действительно ранее оценивала эти объекты, но с гораздо меньшими суммами. Документы передал лично Яцюте.

Как и зачем НБУ дал VAB этот кредит. Подробности

Правление НБУ в полном составе собиралось взять Писарука, Шульгу и Каленского на поруки, но до сих пор суд отказывал им в такой возможности.

Один из важнейших аргументов следствия по делу VAB – перед выдачей кредита Бахматюк, Мальцев и Василюк были частыми гостями главного здания НБУ по улице Институтской. Только в октябре 2014 года каждый из них нанес по пять визитов к чиновникам Нацбанка. В НАБУ считают столь частые встречи признаком косвенным доказательством, что в переговорах был элемент коррупции.

"VAB был системным банком. К осени 2014 года у него были настолько серьезные проблемы, вызванные, в том числе оттоком средств вкладчиков, что НБУ даже ставил перед правительством вопрос о национализации, но решение так и не было принято, – поясняет собеседник LIGA.net в руководстве НБУ в ответ на подозрения НАБУ. – Как кредитор последней инстанции, Нацбанк был обязан рассматривать любые заявки банка на поддержку ликвидности путем выдачи рефинансирования/стабилизационных кредитов".

По информации собеседников LIGA.net среди участников переговоров пятилетней давности между НБУ и VAB, изначально банк запросил у регулятора 6 млрд грн стабилизационного кредита. Нацбанк ответил отказом, поскольку банк Бахматюка не мог предоставить соответствующие залоги: такое заключение несколько раз выдавало киевское теруправление под началом Каленского.

В конечном итоге Нацбанк согласовал с VAB двухлетний стабкредит на 1,2 млрд грн, но при нескольких условиях: банк подготовит независимую оценку залогов плюс рецензию не нее, даст письменные гарантии будущей докапитализации, а сам Бахматюк поручится за выполнение обязательств своего банка личным имуществом.

ДОЛГИ БАХМАТЮКА В истории взаимоотношений НБУ и Олега Бахматюка 1,2 млрд грн – далеко не самая крупная сумма. Общий долг олигарха перед Нацбанком по кредитам рефинансирования его банкам VAB и Финансовая инициатива – 10,6 млрд грн. Еще около 9 млрд вкладчикам финучреждений Бахматюка выплатил Фонд гарантирования вкладов – это также считается долгом бизнесмена. Личное поручительство Бахматюка охватывает задолженность на 8,5 млрд грн. Почти все судебные процессы по взысканию личных средств олигарха в пользу НБУ в украинских судах заблокированы из-за действий адвокатов Бахматюка и связанных с ним компаний, говорят собеседники LIGA.net в руководстве Нацбанка. Сам Бахматюк увтерждает, что НБУ все же смог взыскать некоторые залоги, например, часть зданий ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске, который был в обеспечении по рефинансу на 1,2 млрд грн. “Мы построили завод за $37 млн в 2004-2005, сейчас он не работает – НБУ не знает, что с ним делать”, – сказал он в интервью ЭП. В конце октября Бахматюк предложил Фонду гарантирования и НБУ реструктуризировать долг в рамках личного поручительства: 0,5 млрд грн он готов выплатить сразу, остальное – разбить на платежи по 1 млрд грн в течение 8 лет. НБУ и Фонд, скорее всего, не примут это предложение, утверждают источники LIGA.net в одной из госструктур.

"Тогда нам приходилось работать в очень сжатых сроках, отсюда и ночное письмо Писарука к Шульге: Бахматюк не согласился бы предоставить личное поручительство, если бы не понимал, что НБУ готов поддержать банк, – рассказывает собеседник LIGA.net в НБУ – В это же время отток средств вкладчиков был колоссальным – счет шел на сотни миллионов, банк ввел ограничения на снятие средств через банкоматы и кассы".

Обвинения в заведомо ложной оценке залогов VAB в Нацбанке также отрицают. "НБУ сам по себе не оценивает залоги: теруправления, по правилам 2014 года, должны были сделать вывод, соответствует ли оценочная стоимость сумме кредита, которую хочет получить банк, – рассказывает LIGA.net один из менеджеров регулятора. – Основанием для этого была независимая оценка, которая у банка была, но под сумму в 1 млрд грн, а не 6, как того хотел VAB".

В НБУ не согласны и с тем, что рефинас был выведен из банка и разворован: куратор регулятора, который работал на момент выдачи кредита в VAB утверждает, что всю сумму кредита направили на выплаты вкладчикам, отмечает высокопоставленный собеседник.

Вопросы к самому куратору у НАБУ, вероятно, еще будут: согласно материалам следствия, за несколько дней до введения в банк временной администрации (20 ноября 2014), VAB выдал двум компаниям Бахматюка депозиты на 376 млн грн. Сам олигарх в интервью ЭП объяснял это "бухгалтерской проводкой, когда кредит погашается за счет депозита".

Что дальше и насколько все серьезно: мнение юристов

Пока НАБУ не предоставило серьезных доказательств того, что вся “десятка” работала по предварительному сговору. Еще одно уязвимое место – детективы так и не показали, как именно был разворован кредит НБУ, и кто конкретно из фигурантов получил от этого выгоду.

Но задержания и аресты фигурантов дела VAB – это только начало большого судебного процесса. Впереди – основной обмен доказательствами, говорят опрошенные LIGA.net юристы.

Одна из первых задач стороны обвинения – развить мысль о том, что кредит НБУ вывели из VAB по предварительному сговору группы лиц и с убедительными доказательствами продемонстрировать роль и вовлеченность каждого из них: кто организатор, кто подстрекатель, кто исполнитель и т.п., говорит партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец.

"Думаю, будут исследованы переписки, телефонные разговоры, не следует исключать и негласных следственных розыскных действий (прослушка и т.п.), – рассказывает Грушовец. – Обычно детективы НАБУ достаточно долго собирают информацию и лишь после этого сообщают человеку о подозрении, то есть факты, известные общественности – лишь вершина айсберга".

Ключевое значение для этого процесса будут иметь следующие два месяца: досудебное расследование по столь обширному делу вряд ли закончится в такие короткие сроки, отмечает партнер ЮК AS Legal Диана Яковлева. Если за это время НАБУ не сможет предоставить более существенных доказательств (на этапе меры пресечения достаточно минимально обосновать перед судом главные выводы следствия), фигуранты смогу обжаловать сам факт подозрения и отменить его через суд, добавляет она.

"Основным в этом смысле должно стать качество доказательств, собранных НАБУ, особенно это касается негласных действий. – считает Яковлева. – Исследование переписок, телефонных разговоров и т.п. – это всегда очень деликатный вопрос, но такие материалы могут составлять львиную долю позиции обвинения. При плохом качестве их нельзя будет использовать в суде".