Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

Сегодняшнюю ночь – с 11 на 12 ноября – предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-замглавы НБУ Александр Писарук, который только два месяца назад вернулся в Украину после почти четырехлетнего отсутствия, рисковал провести в СИЗО. Компанию ему составили бы другие фигуранты дела о растрате 1,2 млрд грн кредита рефинансирования, выданного VAB Банку в кризисный 2014 год. Среди возможных участников истории – лично владелец VAB, агробарон Олег Бахматюк, его менеджеры и действующий член совета Нацбанка.

Семерых подозреваемых вечером 11 ноября задержали детективы НАБУ. Это не просто еще одно громкое дело, связанное с украинскими олигархами и принадлежащими им банками-банкротами - оно может стать первым, где реальную ответственность рискуют разделить не только собственники и менеджеры обанкротившегося финучреждения, но и топ-руководители Нацбанка.

Детективы НАБУ задержали Писарука прямо в главном офисе Райффайзен Банка. В СИЗО ему ночевать пока не пришлось, но сегодня Высший антикоррупционный суд должен определить экс-топ-чиновнику меру пресечения.

В чем обвиняют статусного банкира и какими последствиями грозит это дело?

От МВФ до СИЗО: как Писарук попал в поле зрения НАБУ

Вечером 11 ноября о сенсационном задержании главы Райффайзен Банка Аваль сообщили сразу несколько ведущих украинских СМИ со ссылкой на неназванный источник в НАБУ. Факт обысков в офисе "дочки" австрийского финучреждения быстро подтвердился: присутствие детективов (правда, без подробностей) подтвердил собеседник LIGA.net в правлении банка. Источники в Генпрокуратуре уточнили, что речь идет именно о "деле VAB", расследование по которому длится с 2016 года.

Официальных сообщений о взятии Писарука под стражу не было: доподлинно об этом не знали даже собеседники LIGA.net в наблюдательном совете Райффайзен Банка. Позже в его пресс-службе заявили, что предправления был допрошен по делу, которое не касается его работы в Райффайзене.

В официальном релизе НАБУ, который появился сразу после задержаний, сообщили о "бывших и действующих должностных лицах Нацбанка, VAB и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB". Позже факт вручения подозрения Писаруку подтвердили в Нацбанке.

Александ Писарук, фото - LIGA.net

Всего задержаны 7 человек. Всем инкриминируют статью 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Действующих членов правления НБУ среди задержанных нет, директоров департаментов - тоже, сообщили LIGA.net в пресс-службе НБУ.

Из-за задержаний глава регулятора Яков Смолий (единственный из нынешнего руководства, кто работал в регуляторе с 2014 года), прервал визит в Сингапур.

Как НАБУ возродило дело VAB

Особое внимание к бывшим и действующим топ-руководителям НБУ – главная отличительная черта этого дела. До сих пор должностные лица Нацбанка практически никогда не выступали реальными подозреваемыми по соучастию в выведении денег из банков-банкротов.

НАБУ считает, что из VAB вывели не просто деньги вкладчиков, а 1,2 млрд стабилизационного кредита НБУ - так регулятор помогает банкам, которые столкнулись с большим оттоком средств вкладчиков по независимым от него причинам.

Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева, благодаря которому детективы получили доступ к документам НБУ, деньги выводили тремя способами:

680 млн грн ($45 млн) получила кипрская Quickom Limited, которой владеет лично Бахматюк, она же была владельцем другого банка-банкрота олигарха – Финансовая инициатива. Quickom за два дня до банкротства VAB потребовала возврата пятилетнего кредита, выданного банку в начале 2014 года. Руководство VAB выполнило требования, хотя к тому моменту обычным вкладчикам банка выдавали на руки не более 1000 грн в день.

376 млн грн выдали компаниям "Світанок" и Тростянецкий мясокомбинат – обе входят в орбиту Бахматюка. Предприятиям посчастливилось вернуть свои депозиты за неделю до захода в VAB временной администрации.

368 млн грн банк выдал наличными ряду компаний и физлиц (в виде беспроцентных займов). Это произошло за месяц до официального банкротства.

По версии НАБУ, вывода денег могло и не быть, если бы не содействие Писарука: будучи первым замглавы Нацбанка и куратором банковского надзора (выводы о неплатежеспособности банков, работа кураторов, поддержка ликвидности) он якобы пролоббировал выдачу 1,2 млрд грн кредита VAB, хотя тот не выполнил требований по качеству залогов. Отягощающее обстоятельство – в момент выдачи кредита VAB именно Писарук был и.о. главы Нацбанка поскольку Валерия Гонтарева находилась в отпуске.

Кроме Писарука в числе задержанных менеджмент и члены набсовета VAB, а также менеджеры компаний связанных с Бахматюком. Еще один задержанный - экс- сотрудник НБУ, уточнили в НАБУ. По предварительной информации, речь о бывшем чиновники одного из территориальных управлений Нацбанка.

Был ли среди фигурантов дела сам бизнесмен (как единственный бенефициар Quickom Limited) в НАБУ пока не уточняют. Как отметили позже в компании Бахматюка Urlandfarming, НАБУ также проводило обыски в офисах холдинга.

На момент публикации стало известно, что в числе подозреваемых три экс-чиновника НБУ (помимо Писарука известно о подозрении действующему члену Совета НБУ Николаю Каленскому, который в 2014 году возглавлял теруправление Нацбанка по Киеву и области, еще один подозреваемый был директором Гендепартамента банковского надзора), экс-глава набсовета VAB Наталия Василюк, экс-замредправления банка Андрей Яцюта. Еще три человека – представители компаний, связанных с Олегом Бахматюком.

Если информация о личной причастности Бахматюка подтвердится, VAB станет вторым крупным банком-банкротом за месяц, в деле которого ключевым подозреваемым выступает акционер финучреждения.

Месяц назад Госбюро расследований объявило в национальный розыск экс-владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго. Основанием стал похожий эпизод расследования: Жеваго был бенефициаром офшорной компании, в пользу которой за несколько дней до банкротства ФиК списал крупную сумму денег.

Бахматюк готов платить

В день задержаний по делу VAB Бахматюка не было в Украине: сейчас он находится на переговорах на Ближнем Востоке, рассказал бизнесмен в комментарии Интерфаксу. Он отметил, что дело о 1,2 млрд грн VAB Банка уже было расследовано и "закрыто в виду отсутствия состава преступления".

Это правда: в 2018 году Нацполиция (дело сначала вела НАБУ, но затем Генпрокурор Юрий Луценко передал его Нацполиции) прекратила расследование, не сумев доказать, что из банка вывели именн деньги НБУ. После смены руководства ГПУ расследование вернулось в НАБУ. После задержаний Бахматюк в открытом письме призвал президента Владимира Зеленского "сказать своим подопечным обратиться к закону и логике и сесть за стол переговоров".

Под переговорами Бахматюк имеет в виду мирное урегулирование своей задолженности перед НБУ и Фондом гарантирования. В конце октября олигарх предложил в течение семи лет выплатить 8 млрд грн, в качестве "задатка" он готов сразу внести 0,5 млрд грн. "Мы не ожидали таких шагов [от НАБУ]: по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением, – сказал Бахматюк Интерфаксу. – Это попытка поломать всю договоренность".

Факт предложения подтвердили собеседники LIGA.net в руководстве Фонда. Решения пока нет: ФГВФЛ будет принимать его совместно с НБУ с учетом того, что общий долг Бахматюка достигает 20 млрд грн (рефинансирование плюс выплаты Фонда вкладчикам в рамках 200 000 грн), часть обязательств – около 8,5 млрд грн – покрыта личным поручительством олигарха, рассказал высокопоставленный представитель Фонда.

Писарук ждет решения об аресте

В Нацбанке категорически не согласны с обвинениями по делу VAB в адрес своего экс-топ-менеджера. "Правление НБУ возмущено вручением подозрения Александру Писаруку. Это банкир с безупречной репутацией, что оценили и в МВФ, где он работал в течение последних трех лет, – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. – Напоминаем, все решения в НБУ принимаются коллегиально, что делает невозможным влияние на них со стороны одного человека".

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая до назначения в НБУ работала вместе с Писаруком в структурах нидерландского ING Bank, также считает обвинения НАБУ в адрес банкира несправедливыми. "Рефинансирование VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гарантированной суммы ФГВФО, – сказала она в комментарии LIGA.net. – Так что это просто очередная месть: вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему".

Сегодня Высший антикорсуд изберет для Писарука меру пресечения. По предварительной информации речь пойдет об аресте с правом выхода под залог. В руководстве Райффайзен Банка Аваль сдержанно комментируют происходящее: "Мы убеждены в том, что с господина Писарука будут сняты все подозрения и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в других международных институциях", - заявил глава набсовета банка Мартин Грюлль.