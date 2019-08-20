Ротация в Авале. Почему уход Владимира Лавренчука может стать политическим событием

Владимир Лавренчук уходит из Райффайзен банка Аваль. Банкира, который 14 лет руководил дочкой австрийского банковского холдинга, заменит еще один статусный финансист – Александр Писарук, известный работой в нидерландском ING Bank и топ-менеджменте НБУ времен Валерии Гонтаревой.

Сам Лавренчук говорил, что не против поработать в Нацбанке – после отставки Гонтаревой его называли одним из вероятных претендентов на ее кресло, но не сложилось. Есть ли сейчас у Лавренчука шанс перейти на работу в "банк банков"?

14 лет на одном месте

О смене главного менеджера украинский Райффайзен Банк Аваль (РАБ) сообщил утром 20 августа. Лавренчук возглавил РАБ практически сразу после покупки банка австрийской группой Райффайзен Банк Интернациональ в 2005 году.

Райффайзен Банк Аваль. С чем уходит Лавренчук Владимир Лавренчук уходит из одного из крупнейших банков Украины. Сейчас Райффайзен Банк Аваль – второй по размеру активов после Привата. Банк одним из первых смог преодолеть кризис 2014-2015 годов и выйти из убытков. Первое полугодие 2019 года Райффайзен закончил с прибылью 2,4 млрд грн, результат 2018-го – 5,1 млрд грн. По прибыльности РАБ также занимает второе место в банковском секторе после ПриватБака. По масштабам сети отделений – третье после Ощада и Привата. Читайте также Райффайзен Банк Аваль сменит главу впервые за 14 лет В НБУ отреагировали на заявление НАПК по декларациям Смолия НАПК заявило о нарушениях в декларациях главы Нацбанка Основные акционеры банка – австрийский Райффайзен Банк Интернациональ (68,3%) и ЕБРР (30%). Австрийцы купили банк в 2005 году у бизнесменов Федора Шпига и Александра Деркача. Сумма сделки до сих пор остается крупнейшей в истории украинского банковского сектора – $1 млрд. ЕБРР вошел в капитал РАБ в 2015-м. Владимир Лавренчук собственными глазами наблюдал становление украинского банковского сектора. До прихода в Раффайзен он возглавлял Укринбанк (сейчас – банкрот-зомби) и работал в Сбербанке. Известное хобби банкира – музыка: на его счету несколько рок-альбомов. "Лавренчук – это знаковый человек для украинского банковского сектора, – говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Партнеры и оппоненты уважают его за уравновешенность и умение находить сбалансированные решения".

Райффайзен Лавренчука – с большим отрывом самый прибыльный частный банк страны. Из минусов – технологическая отсталось на фоне других лидеров рынка. Сам Лавренчук рассказывал в интервью LIGA.net, что при нем банк инвестировал прежде всего в стабильность работы IT-систем.

"Когда банк несет таки убытки и в целом его перспективы находятся под вопросом, для начала он должен выйти на стабильную прибыль, – говорил банкир. – Мы следили за банками, которые инвестировали в сервисы, но для нас важнее инвестиции в стабильность и перспективу".

Позиционная замена

Александр Писарук пока полноценно не вступил в должность предправления Райффайзен Банка – сначала его должен согласовать НБУ.

Финансист вернулся в Украину после работы в вашингтонском офисе МВФ. В НБУ давно знали о готовящемся "трансфере" – об активных поисках замены Лавренчуку было известно еще весной, рассказал LIGA.net высокопоставленный собеседник в регуляторе.

В Украине Писарук приобрел широкую известность после того, как в 2014 году вошел в команду Валерии Гонтаревой, став ее первым заместителем. В Нацбанке он курировал банковский надзор. Именно на его каденцию пришлись крупнейшие банкротства финансового кризиса 2014-2015 годов. Писарук выводил с рынка банки Форум, VAB, Надра и Дельта.

С Гонтаревой его связывает и продолжительная совестная работа в украинской "дочке" голландского ING Bank, где Писарук был предправления, а Гонтарева – его подчиненной. Из Нацбанка он ушел в конце 2015 года, мотивируя решение, тем, что его "миссия в НБУ выполнена".

Собеседники LIGA.net на банковском рынке говорят, что Писарук более жесткий менеджер, чем Лавренчук. По словам Коробковой из НАБУ, он "не любит чрезмерных рисков и хорошо взвешивает решения".

"Писарук смог в беспрецедентные сроки реформировать систему банковского надзора в Нацбанке и начать борьбу с проблемой связанного кредитования, хотя и для этого пришлось принимать крайне непопулярные решения", – описывала банкира Гонтарева.

Дорога в НБУ

Отставка Лавренчука из РАБ совпала с новым всплеском разговоров относительно возможной смены руководства Нацбанка. Это может произойти уже этой осенью – после полноценного начала работы нового парламента.

Лавренчук входил в шорт-лист кандидатов на должность главы Нацбанка после отставки Валерии Гонтаревой весной 2018 года. Тогда вакантное место занял первый заместитель Гонтаревой (и также выходец из Райффайзен Банка) Яков Смолий.

Сам Лавренчук зимой прошлого года подтверждал, что он не против возглавить центробанк. "Я знаю, что меня называют кандидатом на пост главы НБУ, – отмечал он в интервью LIGA.net. – Профессионально мне приятно знать об этом".

Почему тема должности главы НБУ снова актуальна? Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского о независимости регулятора, сначала он зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о люстрации всех чиновников "эпохи Петра Порошенко", включая топ-менеджеров Нацбанка. Позже Нацагентство по предотвращению коррупции нашло в декларации Смолия нарушения на 18,3 млн грн.

Главу НБУ назначает и увольняет Верховная Рада с подачи президента. Инициировать отставку правления регулятора может и Совет Нацбанка, в который входят по четыре представителя парламента и главы государства.