Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с Писаруком

Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) искусственно приобщили к делу VAB Банка экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука. Об этом Интерфакс-Украина в телефонном разговоре сказал Олег Бахматюк.

Кроме того, комментируя версию прокуратуры о сговоре с экс- заместителем главы НБУ Писаруком при выдаче стабкредита на 1,2 млрд грн в 2014 году, Бахматюк сказал: "Я Писарука видел только один раз в его кабинете. Какой может быть сговор Бахматюка с Писаруком, если Писарук вывел два моих банка с рынка".

По его мнению, доказать такой сговор можно только "каким-то эмпирическим путем или путем запугивания".

Он также добавил, что согласно закону у НАБУ нет права вести дело VAB Банка, а по итогам расследования дела другими правоохранителями оно уже четырежды закрывалось.

При этом Бахматюк подчеркнул, что у него прямой конфликт интересов с главой НАБУ Артемом Сытником, о чем знают генпрокурор Руслан Рябошапка и его первый заместитель Виталий Касько, принявшие решение о передаче этого дела НАБУ.

Бахматюк также отрицает предъявление ему подозрения по делу: "Я считаю, что никакого подозрения нет. Это как на деревню к деду пришли". Он добавил, что его никогда не вызывали повесткой в НАБУ.

По мнению экс-владельца банка, сообщение НАБУ о подозрении является реакцией на его письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением в целом решить вопрос, поэтапно погасив 8 млрд грн долгов с внесением гарантийного взноса в 0,5 млрд грн.

"В этом не заинтересованы ни НАБУ, ни Генпрокуратура. Они никогда своими руками ничего не построили. Им надо залить грязью, назначить виновного, вывести на площадь, собрать толпу: смотрите - вешаем. Но спустя полгода все посмотрят и спросят: зачем мы это сделали?", - сказал Бахматюк.

Он подчеркнул, что о дальнейших действиях будет советоваться с юристами и обратится в международные институции. Бахматюк также надеется, что Высший антикоррупционный суд не будет занимать политически ангажированную позицию и прислушается к аргументам.

Бахматюк пообещал, что задержанным со стороны банка и связанных с ним компаний будет предоставлено правовое сопровождение и защита.