Дело VAB Банка. Суд отправил под домашний арест члена совета НБУ

Высший антикоррупционный суд избрал члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Такое решение было озвучено сегодня на заседании суда, передает корреспондент LIGA.net.

Зачитывая решение, судья отметила позитивные характеристики репутации Каленского, а также тот факт, что он является инвалидом второй группы. В связи с этим суд пришел к заключению, что "содержание под стражей является слишком обременительной мерой обеспечения в уголовном производстве".

"Для нивелирования рисков судья-следователь считает целесообразным применить к нему круглосуточный домашний арест", - отметила она.

Кроме того, Каленский должен будет сдать загранпаспорта и прибывать к следователю по первому требованию, не покидать пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми.

Решение вступает в силу после того, как пройдет пятидневный срок на подачу апелляции, и будет действовать до 12 января 2020 года включительно.

При этом пятеро топ-чиновников, в том числе первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, ходатайствовали о взятии Каленского на поруки.

Прокуратура ходатайствовала о его аресте на 60 суток с правом выхода под залог в 20 млн грн.

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