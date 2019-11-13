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Дело VAB Банка. Суд отправил под домашний арест члена совета НБУ

Дело VAB Банка. Суд отправил под домашний арест члена совета НБУ
13.11.2019, 11:49

Судья отметила позитивные характеристики репутации Каленского, а также тот факт, что он является инвалидом второй группы

Высший антикоррупционный суд избрал члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Такое решение было озвучено сегодня на заседании суда, передает корреспондент LIGA.net.

Зачитывая решение, судья отметила позитивные характеристики репутации Каленского, а также тот факт, что он является инвалидом второй группы. В связи с этим суд пришел к заключению, что "содержание под стражей является слишком обременительной мерой обеспечения в уголовном производстве".

"Для нивелирования рисков судья-следователь считает целесообразным применить к нему круглосуточный домашний арест", - отметила она.

Кроме того, Каленский должен будет сдать загранпаспорта и прибывать к следователю по первому требованию, не покидать пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми.

Решение вступает в силу после того, как пройдет пятидневный срок на подачу апелляции, и будет действовать до 12 января 2020 года включительно.

При этом пятеро топ-чиновников, в том числе первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, ходатайствовали о взятии Каленского на поруки.

Прокуратура ходатайствовала о его аресте на 60 суток с правом выхода под залог в 20 млн грн.

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  • Николай Каленский проходит одним из подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку. В 2014 году он занимал должность и.о. начальника управления НБУ в Киеве и области, а сейчас входит в совет НБУ.
  • Перед этим суд удовлетворил ходатайство САП об аресте бывшего заместителя главы правления VAB Банка Андрея Яцюты. Накануне Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП об аресте на 60 суток экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллы Шульги.
  • НАБУ задержало семерых подозреваемых вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Им инкриминируют сговор с целью завладеть 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. Ключевые фигуры расследования НАБУ - Бахматюк и Писарук, детективы прямо называют их действия "сговором". Писарук якобы "пролоббировал" выдачу кредита банку Бахматюка, Каленский и Шульга помогли в этом, считает следствие.  
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VAB Банк дело VAB Банка николай каленский
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