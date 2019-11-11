Гонтарева о действиях НАБУ по делу VAB: Это террор

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала задержания высокопоставленных чиновников НБУ по делу VAB Банка.

“Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!”, - заявила она в переписке с корреспондентом LIGA.net.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело Национально антикоррупционное бюро, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых “бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB”.

СМИ сообщали, что в числе фигурантов – предправления РайффайзенБанка Аваль Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы Нацбанка. Источники в Райффайзен Банке подтвердили LIGA.net, что в головном офисе финучреждения был обыск детективов НАБУ. Подтверждений задержания Писарука нет.

“Найдите мои публичные выступленния, включая последнюю речь в ВР 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему”, - отметила в комментарии LIGA.net Гонтарева.