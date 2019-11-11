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НАБУ подтвердило задержания чиновников НБУ по делу VAB Банка

Гонтарева о действиях НАБУ по делу VAB: Это террор

Гонтарева о действиях НАБУ по делу VAB: Это террор
11.11.2019, 23:20

Экс-глава Нацбанка считает, что детективы подозревают в преступлении не тех людей

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала задержания высокопоставленных чиновников НБУ по делу VAB Банка.

“Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!”, - заявила она в переписке с корреспондентом LIGA.net.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело Национально антикоррупционное бюро, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых “бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB”.

СМИ сообщали, что в числе фигурантов – предправления РайффайзенБанка Аваль Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы Нацбанка. Источники в Райффайзен Банке подтвердили LIGA.net, что в головном офисе финучреждения был обыск детективов НАБУ. Подтверждений задержания Писарука нет.  

“Найдите мои публичные выступленния, включая последнюю речь в ВР 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему”, - отметила в комментарии LIGA.net Гонтарева.

  • Вечером 11 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральной прокуратуре. Высокопоставленный сотрудник банка подтвердил, что детективы НАБУ действительно находятся в офисе, однако отказался сообщить, по какой причине.
  • Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
  • В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Александр Писарук.  

 

 

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Александр Писарук VAB дела набу
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