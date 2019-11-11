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НАБУ подтвердило задержания чиновников НБУ по делу VAB Банка

НАБУ подтвердило задержания чиновников НБУ по делу VAB Банка

НАБУ подтвердило задержания чиновников НБУ по делу VAB Банка
11.11.2019, 22:59

Ранее СМИ сообщали, что детективы НАБУ планировали задержать предправления Райффайзенбанка и экс-замглавы НБУ Александра Писарука

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Национальное антикоррупционное бюро задержало 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в релизе пресс-службы НАБУ.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

НАБУ прямо не подтвердило задержание предправления Райффайзен Банка Авальи и бывшего первого замглавы Нацбанка Александра Писарука. Ранее стало известно, что детективы Бюро проводили обыски в главном офисе банка с целью задержания банкира. Как уточнили LIGA.net в Нацбанке среди задержанных нет действующих членов правления НБУ. 

Фигурантов дела подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

  • Вечером 11 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральной прокуратуре. Высокопоставленный сотрудник банка подтвердил, что детективы НАБУ действительно находятся в офисе, однако отказался сообщить, по какой причине.
  • Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
  • В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Александр Писарук.  

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Александр Писарук VAB детективы набу
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