НАБУ подтвердило задержания чиновников НБУ по делу VAB Банка

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Национальное антикоррупционное бюро задержало 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в релизе пресс-службы НАБУ.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

НАБУ прямо не подтвердило задержание предправления Райффайзен Банка Авальи и бывшего первого замглавы Нацбанка Александра Писарука. Ранее стало известно, что детективы Бюро проводили обыски в главном офисе банка с целью задержания банкира. Как уточнили LIGA.net в Нацбанке среди задержанных нет действующих членов правления НБУ.

Фигурантов дела подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.