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Дело VAB. Суд арестовал экс-сотрудницу Нацбанка на два месяца

Дело VAB. Суд арестовал экс-сотрудницу Нацбанка на два месяца
12.11.2019, 23:38

Суд не стал отпускать подозреваемую на поруки четверых топ-менеджеров НБУ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте на 60 суток экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллы Шульги, которая выступает одной из восьми подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку Олега Бахматюка в конце 2014 года.

Шульга имеет право выйти под залог в 15 млн грн. Перед этим суд в течение пяти часов рассматривал вопрос о мере пресечения еще одного подозреваемого экс-сотрудника Нацбанка - Николая Каленского, который в 2014 году занимал должность и.о. начальника управления НБУ в Киеве и области, а сейчас входит в Совет НБУ. Прокуратура также ходатайствовала о его аресте на 60 суток с правом выхода под залог в 20 млн грн. Решение о мере пресечения Каленскому суд объявит 13 ноября в 10:30, банкир из зала суда вернулся в СИЗО.

На заседаниях присутствовали действующие члены правления НБУ (Катерина Рожкова, Олег Чурий, Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб), которые предлагали взять Шульгу и Каленского на поруки. Аналогичное предложение они планируют внести и в случае с избранием меры пресечения главному подозреваемому со стороны Нацбанка - Алескандру Писаруку (в 2014-м - первый зампредправления НБУ, сейчас - предправления Райффайзен Банка Аваль). Слушания по Писаруку, как и по остальным подозреваемым (экс-глава набсовета VAB Наталия Василюк, экс-замредправления банка Андрей Яцюта, еще три фигуранта – представители компаний, связанных с Олегом Бахматюком) вероятно, пройдут завтра.

Также Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрения экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку (владелец агрохолдинга Ukrlandfarming), который, по данным бюро, находится за границей.

  • НАБУ задержало семерых подозреваемых вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Им инкриминируют сговор с целью завладеть 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. 
  • Ключевые фигуры расследования НАБУ - Бахматюк и Писарук, детективы прямо называют их действия "сговором". Писарук якобы "пролоббировал" выдачу кредита банку Бахматюка, Каленский и Шульга помогли в этом, считает следствие.  

Подробнее о деле: Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

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дело VAB Банка
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