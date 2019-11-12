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Дело VAB. Экс-зама Гонтаревой обвиняют в сговоре с Бахматюком

Дело VAB. Экс-зама Гонтаревой обвиняют в сговоре с Бахматюком
12.11.2019, 16:52

По версии следствия, Писарук помог владельцу VAB Банка получить кредит НБУ под залог имущества с завышенной оценкой

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя главы Национального банка (НБУ) Александра Писарука в сговоре с бенефициаром VAB Банка Олегом Бахматюком при выдаче стабилизационного кредита финучреждению в 2014 году.

Эти подозрения были озвучены следствием 12 ноября в Высшем антикоррупционном суде, где проходят слушания по избранию меры пресечения подозреваемым, передает корреспондент LIGA.net.

По версии следствия, кредит в сумме 1,2 млрд грн было решено выдать под залог имущества, стоимость которого была завышена.

Писарук якобы задействовал главное управление НБУ по Киеву и области, которым на тот момент руководил член Совета НБУ Николай Каленский.

Ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, в котором говорил о необходимости выдать стабилизационный кредит банку и уточнил, что "Каленский в курсе", утверждает прокурор.

Каленского обвиняют в том, что он согласился выдать кредит, хотя якобы знал, что оценка имущества завышена.

Далее деньги, полученные от НБУ, выводились из банка, в том числе на "мертвых душ", считает следствие.

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн.

  • В деле VAB Банка - восемь подозреваемых. Подозрение объявлено Александру Писаруку, Алле Шульге, Николаю Каленскому, бывшему главе набсовета VAB Банка, экс-заместителю предправления банка и трем сотрудникам частных компаний, связанных с Бахматюком. Вечером 11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

Подробнее о деле: Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

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