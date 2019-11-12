Официально. НАБУ раскрыла подробности дела VAB банка

11 и 12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, подозрение объявлено бывшему первому заместителю председателя НБУ; экс-директору Генерального департамента банковского надзора; бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главе набсовета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления банка; трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

Следователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.

Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн. "Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банк. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным", - говорится в сообщении.

В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, ВиЭйБи Банк не вернул.

Детективы НАБУ расследуют это дело с октября 2016 года. В феврале 2019 экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном деле ГСУ Нацполиции, следователи которой 9 августа закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.

В НАБУ отмечают, что в сентябре генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела и признал подследственность по делу детективами НАБУ.

Сейчас следствие продолжается. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и причастных лиц.

Вечером 11 ноября НАБУ провело обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Аваля Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Гонтарева назвала действия НАБУ усиливающимся террором. По ее словам, детективы подозревают не тех людей.

В Нацбанке также возмущены вручением подозрения Писаруку по делу лопнувшего банка Бахматюка.

В Райффайзен Банке Аваль убеждены, что с Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях.

В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Писарук.

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