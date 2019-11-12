Дело VAB Банка. В НБУ отреагировали на задержание Писарука

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что никто из высшего руководства регулятора не был задержан 11 ноября по делу VAB Банка. Об этом говорится в официальном релизе НБУ.

Вместе с тем, глава Нацбанка Яков Смолий прервал заграничную рабочую поездку и возвращается в Украину.

В НБУ по сути подтвердили информацию о вручении подозрения главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

“Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку… Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки”, - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавляют, что Писарук - “профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года”.

Также регулятор напомнил, что решения в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.