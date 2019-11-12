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Дело VAB Банка. В НБУ отреагировали на задержание Писарука

Дело VAB Банка. В НБУ отреагировали на задержание Писарука
12.11.2019, 11:40

В Нацбанке возмущены вручением подозрения Писаруку по делу лопнувшего банка Бахматюка

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что никто из высшего руководства регулятора не был задержан 11 ноября по делу VAB Банка. Об этом говорится в официальном релизе НБУ.

Вместе с тем, глава Нацбанка Яков Смолий прервал заграничную рабочую поездку и возвращается в Украину.

В НБУ по сути подтвердили информацию о вручении подозрения главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

“Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку… Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки”, - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавляют, что Писарук - “профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года”.

Также регулятор напомнил, что решения в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

  • Вечером 11 ноября НАБУ провело обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Аваля Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
  • Гонтарева назвала действия НАБУ усиливающимся террором. По ее словам, детективы подозревают не тех людей.
  • В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Александр Писарук. 
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Александр Писарук НБУ олег бахматюк VAB
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