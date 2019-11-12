В Райффайзен Банке Аваль отреагировали на допрос Писарука

Причина допроса председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не связана с исполнением им обязанностей председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За период работы в Райффайзен Банке Аваль Александр Писарук зарекомендовал себя как высококвалифицированный, грамотный и профессиональный руководитель", - говорится в сообщении.

Председатель наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль комментируя вчерашние события отметил: "Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях".

В Авале отмечают, что банк придерживается требований украинского и международного законодательства, корпоративных правил и процедур. "Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка", - подчеркивают в сообщении.