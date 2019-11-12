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В Райффайзен Банке Аваль отреагировали на допрос Писарука

В Райффайзен Банке Аваль отреагировали на допрос Писарука
12.11.2019, 12:53

В банке убеждены, что с Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях

Причина допроса председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не связана с исполнением им обязанностей председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За период работы в Райффайзен Банке Аваль Александр Писарук зарекомендовал себя как высококвалифицированный, грамотный и профессиональный руководитель", - говорится в сообщении.

Председатель наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль комментируя вчерашние события отметил: "Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет  в МВФ и других международных институциях".

В Авале отмечают, что банк придерживается требований украинского и международного законодательства, корпоративных правил и процедур. "Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка", - подчеркивают в сообщении.

  • Вечером 11 ноября НАБУ провело обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Аваля Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
  • Гонтарева назвала действия НАБУ усиливающимся террором. По ее словам, детективы подозревают не тех людей.
  • В Нацбанке также возмущены вручением подозрения Писаруку по делу лопнувшего банка Бахматюка.
  • В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Александр Писарук. 
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Александр Писарук Райффайзен Банк Аваль
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