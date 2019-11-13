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Арестован еще один подозреваемый в деле VAB Банка

Арестован еще один подозреваемый в деле VAB Банка
13.11.2019, 11:43

Бывшего заместителя главы правления VAB Банка арестовали с правом залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об аресте бывшего заместителя главы правления VAB Банка Андрея Яцюты, передает корреспондент LIGA.net.

НАБУ и САП просили 20 млн грн залога, однако суд определил залог в размере 1,15 млн грн. Кроме того, Яцюта должен носить браслет и сдать паспорта. 

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  • НАБУ задержало семерых подозреваемых вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Им инкриминируют сговор с целью завладеть 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. 
  • 12 ноября ВАКС по ходатайству САП арестовал на 60 суток экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. У нее есть право выйти под залог в 15 млн грн.
  • Ключевые фигуры расследования НАБУ - Бахматюк и Писарук, детективы прямо называют их действия "сговором". Писарук якобы "пролоббировал" выдачу кредита банку Бахматюка, Каленский и Шульга помогли в этом, считает следствие.

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дело VAB Банка Андрей Яцюта
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