Арестован еще один подозреваемый в деле VAB Банка

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об аресте бывшего заместителя главы правления VAB Банка Андрея Яцюты, передает корреспондент LIGA.net.

НАБУ и САП просили 20 млн грн залога, однако суд определил залог в размере 1,15 млн грн. Кроме того, Яцюта должен носить браслет и сдать паспорта.

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