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Рынок земли: Верховная Рада сделала шаг к отмене моратория

Дело VAB Банка: САП будет просить суд об аресте Писарука

Дело VAB Банка: САП будет просить суд об аресте Писарука
13.11.2019, 14:39

Ходатайство САП о мере пресечения Писаруку суд может рассмотреть утром 14 ноября

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд о аресте экс-первого заместителя главы НБУ и главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука по делу VAB Банка. Об этом Интерфакс-Украина сообщил прокурор САП Сергей Подгорец.

"Писаруку вручено подозрение и ходатайство о содержании под стражей, оно будет рассмотрено", - сказал Подгорец.

Он также отметил, что для Писарука исключена возможность до судебного рассмотрения покидать Киев и Украину.

Согласно данным агентства, суд может рассмотреть ходатайство САП о мере пресечения Писаруку утром 14 ноября.

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Александр Писарук VAB Банк дело VAB Банка
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