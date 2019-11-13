Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бахматюку сообщили о подозрении в деле VAB Банка

Бахматюку сообщили о подозрении в деле VAB Банка
13.11.2019, 13:18

Владельцу лопнувшего VAB Банка и бывшему главе правления отправлены сообщения о подозрении по почте

Владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и его бывшему главе Денису Мальцеву 13 ноября сообщили о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного финучреждению Национальным банком Украины (НБУ) в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщения о подозрении им отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно.

Круг подозреваемых по делу VAB Банка расширился с восьми до десяти человек.

Читайте также: Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

Напишите нам
олег бахматюк VAB VAB Банк дело VAB Банка денис мальцев
Комментарии
Последние новости
 