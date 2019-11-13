Бахматюку сообщили о подозрении в деле VAB Банка

Владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и его бывшему главе Денису Мальцеву 13 ноября сообщили о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного финучреждению Национальным банком Украины (НБУ) в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщения о подозрении им отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно.

Круг подозреваемых по делу VAB Банка расширился с восьми до десяти человек.

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