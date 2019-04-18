Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение данного дела по иску экс-собственника банка Игоря Коломойского к Нацбанку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов и Комиссии по ценным бумагам продолжалось с июня 2017 года.

Реклама

Процедура национализации ПриватБанка была признана судом "необоснованной и такой, что осуществлена ​​с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка, в том числе истца, мирно руководить принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере".

В Нацбанке заявили, что не согласны с решением суда и готовятся подать апелляцию.

Дополняется...