Бюджет-2021 примут сегодня. Что Тимошенко, Коломойский и Ахметов получат за свои голоса

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада примет во втором чтении государственный бюджет на 2021 год.

Финальная версия зайдет в парламентский зал без кардинальных изменений по сравнению с проектом, проголосованном в первом в ноябре. Не изменился и состав "бюджетной коалиции", которая примет главный финдокумент страны на 2021. Бюджет поддержат около двух сотен депутатов от фракции Слуга Народа, фракция Батькивщина Юлии Тимошенко, плюс группа депутатов, лояльных Офису президента, Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову, говорят собеседники LIGA.net в бюджетном комитете и президентской фракции.

Какие договоренности держат этот союз, что его участники получат за важное голосование и как это повлияло на Бюджет-2021?

Бюджет готов. Есть ли голоса?

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на четыре часа задержал начало рассмотрения финальной версии финплана-2021. Причина – до последнего момента в комитете шли переговоры между заинтересованными депутатами, рассказал LIGA.net секретарь комитета Владимир Цабаль (фракция Голос).

Сам проект рассмотрели относительно быстро – менее чем за два часа. Это знак – скорее всего, очередной "бюджетной ночи", когда бюджет голосуется под утро после ожесточенных торгов, в этом году не случится. Еще утром 14 декабря после совещания глав фракций у спикера Рады Дмитрия Разумкова, где тема бюджета была одной из главных, потенциальных голосов за бюджет хватало "с запасом", говорит замглавы финансового комитета Ярослав Железняк (Голос).

Основные итоги прохождения бюджета через парламентский комитет:

Первое – депутаты сохранили согласованный с МВФ дефицит бюджета-2021 в 5,5% ВВП.

ВВП. Второй важный момент – нардепы и Минфин рассчитывают на дополнительные доходы от НАК Нафтогаз (в теории это порядка 75 млрд грн дивидендов).

Третий – специального фонда для борьбы с COVID-19 не будет, хотя и на этом настаивала фракция Батькивщина Юлии Тимошенко.

Роль политсилы Тимошенко – одна из ключевых в бюджетном процессе этого года. Президентская фракция Слуга народа не сможет проголосовать за финплан собственными силами, как было в 2020-м (тогда депутаты СН дали 241 голос при минимуме в 226): в этом году проект бюджета при первом чтении поддержало только 209 "зеленых" нардепов.

Кроме 19 голосов Батькивщины, с бюджетом должны помочь депутатские группы За Будущее (так называемый "пул Игоря Коломойского", примерно 16 человек) и Доверие (группа близкая к Офису президента, 20 депутатов), говорят три собеседника LIGA.net из разных фракций Рады. В первом чтении в этой "бюджетной коалиции" также присутствовали 11 внефракционных депутатов из орбиты Рината Ахметова.

Как и прежде, бюджет не поддерживают фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа – За жизнь. Голосование ожидается 15 декабря во второй половине дня.

ТОП изменений. Помощь местным бюджетам и "фантомные" деньги Нафтогаза

Собеседники LIGA.net в бюджетном комитете и руководстве фракции Слуга Народа выделяют два важных изменения в проекте бюджета-2021 ко второму чтению:

- Дивиденды Нафтогаза. В начале октября Госаудитслужба официально подтвердила, что из-за "финансовых нарушений" в 2018-2019 годах НАК Нафтогаз недоплатил 75 млрд грн дивидендов госбюджету. Депутаты решили возместить потери в 2021 году – ко второму чтению в проекте бюджета появилась соответствующая статья доходов. За счет этих денег предполагается финансировать борьбу с пандемией COVID-19, в том числе вакцинацию населения.

Три собеседника LIGA.net среди депутатов (фракции СН и Голос, а также представитель бюджетного комитета) отметили, что идею с Нафтогазом отстаивала Юлия Тимошенко. Также ее инициативой было создание за счет этих денег еще одного COVID-фонда, однако нардепы не поддержали ее.

По словам собеседника LIGA.net из бюджетного комитета, пока нет никаких гарантий, что бюджет действительно сможет получить хоть какие-то дополнительные деньги от Нафтогаза.

- Акциз на топливо и "железнодорожные" налоги. Еще одно успешное предложение Тимошенко – местные бюджеты продолжат получать акцизы на топливо.

Эта норма бюджетного кодекса была введена в 2015 году, с 2021-го она утрачивала силу, однако перед вторым чтением депутаты решили все же продлить ее. В Кабмине согласились с этим, но при условии, что деньги будут строго расходоваться на строительство дорог.

Также продлена норма о налогах, которые платит в местные бюджеты Укрзализнныця. Речь о налоге на землю под ж/д полотном и акцизом с топлива, которое используют тепловозы. УЗ неоднократно выступала за отмену указанных налогов.

Тимошенко, Коломойский и Ахметов – за бюджет. Что взамен?

"Обратите внимание на назначения в агро – увидите цену голосования Батькивщины за бюджет в первом чтении", – говорил один из собеседников LIGA.net в бюджетном комитете после того, как фракция Юлии Тимошенко несмотря на публичную критику поддержала первую редакцию бюджета-2021.

6 ноября, через день после "бюдженого" голосования, главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины действительно был назначен человек с бэкграундом, связанным с политсилой Тимошенко – Андрей Власенко, бывший областной депутат от партии Батькивщина.

О связи бюджета и кадровых решений правительства в пользу Батькивщины, рассказали три собеседника LIGA.net (из Слуги Народа и Голоса). Еще один высокопоставленный собеседник в СН отметил, что напрямую назначения не стоит связывать с бюджетом. В частности, голоса Батькивщины могут пригодиться партии власти еще раз – в этот четверг, когда на должность первого вице-премьер-министра планируется назначение Юрия Витренко, экс-топ-менеджера НАК Нафтогаз.

Кроме возможного "кадрового следа", интерес фракции Юлии Тимошенко – в выгодных для местных властей параметрах (акциз, земельный налог для УЗ). Это важно для фракции, поскольку ядро электората Батькивщины проживает в регионах.

Также ожидается, что, как и в первом чтении, голоса бюджету дадут нардепы, избиравшиеся по мажоритарным округам (они составляют основу групп За майбутне, Довира и пула внефракционщиков, лояльных Ахметову). Их интерес – субвенция на социально-экономическое развитие регионов.

Эта статья расходов появилась еще перед первым чтением – 7,4 млрд грн. Тогда два собеседника LIGA.net среди депутатов уточнили, что мажоритарщикам пообещали по 30 млн грн соцэконома "на человека". Накануне второго чтения собеседник в руководстве Слуги народа также подтвердил эту информацию.

С основными показателями бюджета на следующий год можно ознакомиться по ссылке.

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