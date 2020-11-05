Госбюджет на 2021 год принят в первом чтении. Детали голосования в Верховной Раде

Сегодня Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2021 год в первом чтении – с двухнедельным срывом дедлайна и очередными кулуарными договоренностями между политическими силами.

Теперь бюджетный процесс входит в стадию "финальных торгов". Ко второму чтению, которое, вероятно, состоится не раньше середины декабря, у депутатов и Кабмина есть шанс внести серьезные правки в финплан следующего года.

Произойдет ли это и кто будет главным центром влияния на бюджет? Спойлер: среди главных претендентов – Игорь Коломойский и лояльные к нему депутаты.

30 млн – каждому. Как и почему депутаты поддержали бюджет

Согласно Бюджетному кодексу, парламент должен был принять проект бюджета-2021 в первом чтении еще 20 октября, но тогда в Раде не было достаточного количества голосов, рассказывали три собеседника LIGA.net в разных комитетах и фракциях ВР.

4 ноября голоса нашлись. Кроме 209 (из 248) депутатов Слуги народа проект поддержали близкая к Офису президента депутатская группа Доверие (20), Батькивщина Юлии Тимошенко (19), часть депутатов группы За будущее из так называемого "пула Игоря Коломойского" (16) и 11 внефракционных депутатов, лояльных Ринату Ахметову.

Остальные фракции (Европейская солидарность, Голос, ОПЗЖ) выступили против бюджета в нынешней редакции.

Что изменилось по сравнению с 20 октября? Три собеседника LIGA.net в трех разных "экономических" комитетах Рады (бюджетный, финансовый и экономразвития), а также собеседник в руководстве Слуги народа выделяют три фактора.

Местные выборы. До 25 октября у фракции власти почти не было шансов собрать нужное количество голосов под бюджет: многие мажоритарщики отказывались поддерживать проект Кабмина до выборов либо выдвигали свои требования, рассказывает собеседник LIGA.net из бюджетного комитета.

"Многие просили вернуть прямое финансирование локальных программ, например, раньше была практика отдельной статьей прописывать строительство конкретного участка дороги, – говорит он. – Таких "хотелок" набралось на 4 млрд грн".

Переговоры с мажоритарщиками. О сложных переговорах с мажоритарщиками, в том числе из групп Доверие и За будущее, а также депутатов из СН, лояльных Игорю Коломойскому и внефракционщиков, лояльных к Ринату Ахметову, рассказали три собеседника LIGA.net в Раде. Всего, по их данным, Коломойский располагает поддержкой порядка 60 парламентариев в СН и группе За будущее.

Главным объектом торгов стала субвенция на социально-экономическое развитие или так называемый "депутатский фонд". Обычно за эти деньги депутаты-мажоритарщики реализуют проекты (такие как строительство детсадов или школ) по своим округам.

В драфте бюджета, который подавал к первому чтению Минфин, этой статьи расходов не было. После прохождения через парламент она вернулась – 7,4 млрд грн.

Два собеседника LIGA.net (в руководстве Слуги народы и финкомитете Рады) утверждают, что для привлечения дополнительных голосов из Соцеконома пообещали по 30 млн грн на одного депутата.

Распад монобольшинства. Голосование за бюджет было важно и в политическом смысле: оно должно было показать, что власть все еще способна принимать важные законы, несмотря на фактически распад монобольшинства, говорят два собеседника LIGA.net среди топ-депутатов Слуги народа.

Локальный союз из 209 депутатов от СН, 20 – от группы Доверие и 19 – фракции Батькивщина может намекать на новую парламентскую коалицию, говорит один из собеседников в СН.

"Фонд депутатов", аэропорты, дипломаты и аграрии. Как уже изменился бюджет

Депутаты подали к правительственному проекту бюджета почти 2500 правок на общую сумму в 1,5 трлн грн, заявил с трибуны Рады замглавы бюджетного комитета Александр Трухин.

Комитет одобрил только половину. В итоге расходная часть бюджета выросла на 17 млрд грн, доходная – на 20,2 млрд. Дефицит остается, как и прежде, огромным – 270 млрд грн или 6% ВВП.

Основные источники повышения доходов – прибыль НБУ (рост на 12 млрд до 45 млрд грн) и дивиденды госкомпаний (плюс 4,2 млрд грн за счет повышения доли отчислений в госбюджет с 30 до 90%).

Согласно анализу Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики, к первому чтению наиболее увеличились следующие статьи расходов:

Субвенция соцэкономразвития: плюс 7,4 млрд грн (в первом проекте этой статьи не было).

Мининфраструктуры: на аэропорты – плюс 3 млрд грн (до 8 млрд грн), на финансирование Агентства инфраструктурных проектов – плюс 1,5 млрд грн (в первом проекте финансирования почти не было).

Минкульт: плюс 2,5 млрд на Фонд развития учреждений общегосударственного значения (до 3,5 млрд грн).

МИД: плюс 940 млн на диппредставительства Украины за рубежом (до 4,7 млрд грн).

Минэкономики: плюс 635 млн на Госслужбу по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (до 4,1 млрд грн).

Госкосмос: плюс 519 млн – на утилизацию твердого ракетного топлива (до 550 млн грн).

Минэкономики: плюс 500 млн на поддержку агропроизводителей (до 4,5 млрд грн).

Что дальше. Кто больше влияет на бюджет: Коломойский или МВФ?

Депутаты скорее всего не успеют принять бюджет-2021 в целом до дедлайна 7 декабря (установлен Бюджетным кодексом), прогнозирует в разговоре с LIGA.net секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль (фракция Голос).

"Процесс вероятно сдвинется на несколько недель, но я не ожидаю очередной "бюджетной ночи", – говорит он.

Как сильно может измениться проект бюджета ко второму чтению? Трое из четырех собеседников LIGA.net среди депутатов не ожидают существенных изменений. Есть и другое мнение. Если проект не будет переписан, в декабре с голосами снова могут возникнуть проблемы, полагает руководитель одного из экономических комитетов (СН).

Среди ключевых претензий депутатов к принятому проекту, озвученных перед голосованием в первом чтении, было недостаточное финансирование медицины (4,2% ВВП вместо 5%), необходимость увеличения прожиточного минимума (формально – 2189 грн, хотя фактически, по расчетам Минсоцполитики – 3763 грн), повышение зарплат прокурорам и дополнительные расходы на армию, субсидии, зарплаты учителям.

Депутаты также дали Минфину поручение проработать возможность роста доходов от приватизации и оптимизировать расходы на госаппарат (в частности Офис президента, финансирование которого по правительственному проекту должно вырасти на треть).

В результате доработки ко второму чтению дефицит может еще больше увеличиться, считает замглавы финкомитета Рады Ярослав Железняк (Голос).

По прогнозам Цабаля, во втором чтении за бюджет будет голосовать примерно тот же состав депутатов, что и сейчас. Два собеседника LIGA.net в экономическом и бюджетном комитете отметили, что теперь многое будет зависеть от запросов депутатов группы Игоря Коломойского и их желания голосовать за бюджет вместе со Слугой народа.

Устраивает ли такой проект бюджета МВФ? По данным двух собеседников LIGA.net в Кабмине и Раде, которые знакомы с ходом переговоров, несмотря на формальную позицию о сокращении дефицита бюджета с 6 до 4% ВВП, в Фонде согласны на незначительное снижение до 5,2%.

Однако после того, как сотрудничество с МВФ фактически было поставлено на паузу, Фонд перестал быть решающим фактором бюджетного процесса.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.