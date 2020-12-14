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Украина до конца года должна получить $170 млн от Всемирного банка. Куда пойдут деньги

14.12.2020, 15:55
Украина до конца года должна получить $170 млн от Всемирного банка. Куда пойдут деньги - Фото
Всемирный банк (фото - ЕРА)

Всемирный банк выделит Украине первый транш в размере $170 млн еще до конца года  в рамках "ковидного" кредита. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Сегодня Украина и Международный банк реконструкции и развития (дочерняя структура Всемирного банка) подписали соответствующее соглашение для модернизации системы социальной поддержки. В рамках него Украина сможет привлечь $300 млн, $170 млниз которых – уже до конца текущего года.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги будут направлены на социальную помощь пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Это второе дополнительное финансирование проекта, который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит $750 млн. Проект направлен на улучшение системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей, отметили в ведомстве. 

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Наталия Софиенко
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