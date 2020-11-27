После переговоров с МВФ, Минфин уменьшил дефицит бюджета на 24 млрд – Марченко

Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 год уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн. Об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.

"У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета – ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы", – сказал Марченко.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале также сообщил, что Кабинет министров в доработанном проекте государственного бюджета на 2021 год сократил дефицит с 6% до 5,5% ВВП.

"Нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%", – написал глава правительства.

Он также сообщил, что в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Ранее министерство закладывало дефицит бюджета в почти 300 млрд грн. В 2021-м "дыра" должна была составить 270 млрд грн – на 30 млрд грн меньше, чем в 2020-м. Покрывать ее собираются заимствованиями (среди них – чуть больше миллиарда долларов от официальных кредиторов, почти $3 млрд – от размещения еврооблигаций, 6 млрд грн – от приватизации).

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Вчера, 26 ноября, Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021.

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Наталия Софиенко

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