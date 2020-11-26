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Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021

26.11.2020, 08:55
Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021 - Фото
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)

Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

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"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", — заявили в министерстве.

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Наталия Софиенко
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МВФ переговоры Минфин

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