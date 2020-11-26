Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021
Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом информирует пресс-служба Минфина.
Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.
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"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", — заявили в министерстве.
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- 4 ноября 2020 года министр финансов заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
- 18 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ. Тогда же директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что для пересмотра программы необходимо полное согласие касательно действий.
- 23 ноября советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш МВФ.
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