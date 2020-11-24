Украина не получит транш МВФ в этом году – Милованов
Украина в этом году не получит транш Международного валютного фонда. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
"Транша не будет. У кого есть какие-то иллюзии - это не реально. Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Транша в этом году не будет", – заявил Милованов.
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Милованов отметил, что до конца года Украина может принять миссию МВФ и достичь договоренностей на рабочем уровне. По его словам, это позволит Украине привлечь финансирование с приемлемой процентной ставкой от других кредиторов.
"Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ", – заявил Милованов.
- 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".
- 4 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
- 18 ноября Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ. Тогда же директор-распорядитель МВФ Кристина заявила, что для пересмотра программы необходимо полное согласие касательно действий.
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