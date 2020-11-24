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Украина не получит транш МВФ в этом году – Милованов

24.11.2020, 09:48
Украина не получит транш МВФ в этом году – Милованов - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина в этом году не получит транш Международного валютного фонда. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

"Транша не будет. У кого есть какие-то иллюзии - это не реально. Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Транша в этом году не будет", – заявил Милованов.

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Милованов отметил, что до конца года Украина может принять миссию МВФ и достичь договоренностей на рабочем уровне. По его словам, это позволит Украине привлечь финансирование с приемлемой процентной ставкой от других кредиторов.

"Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ", – заявил Милованов.

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  • 18 ноября Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ. Тогда же директор-распорядитель МВФ Кристина заявила, что для пересмотра программы необходимо полное согласие касательно действий.

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Александр Мясищев
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