"Мы сделали такой бюджет, чтобы его можно было выполнить. Вне зависимости от того, кто в 2021 году будет занимать кресло министра финансов", – действующему главе Минфина Сергею Марченко не зря приходится комментировать слухи о своей возможной отставке во время презентации проекта госбюджета на 2021 год. Кресло под ним самим шатается уже не первую неделю.

Бюджет – одна из причин, которая может ускорить уход Марченко. В понедельник, 14 сентября, министр представлял проект журналистам, уже в пятницу ему предстоит показать его народным депутатам.

Многие из них открыто говорили, что документ, подготовленный Минфином, их не впечатлил. Отдельные собеседники LIGA.net среди нардепов в ответ на просьбу высказаться о бюджете Марченко не сдерживали выражений. Одна из главных причин такой реакции – политика "жизни на широкую ногу": Минфин снова сверстал бюджет с огромным дефицитом – 6% ВВП или 270 млрд грн.

Поздно вечером 14 сентября документ был официально опубликован на сайте Рады.

LIGA.net собрала основные цифры бюджета-2021. Действительно ли в нем сплошные "минусы"?

Дороги, вакцины и гигантская дыра. Главные цифры "бюджета Марченко"

Согласно Бюджетному кодексу, первый проект бюджета следующего года Кабмин подает в Раду до 15 сентября. К этой дате Минфин покажет депутатам документ с такими параметрами:





Если коротко, то в проекте бюджета Дениса Шмыгаля/Сергея Марченко можно выделить несколько ключевых моментов.

Дефицит и финансирование. Второй год подряд правительство закладывает огромный дефицит бюджета в почти 300 млрд грн. В 2021-м "дыра” составит 270 млрд грн – на 30 млрд грн меньше, чем в 2020-м. Покрывать ее собираются заимствованиями (среди них – чуть больше миллиарда долларов от официальных кредиторов, почти $3 млрд – от размещения еврооблигаций, 6 млрд грн – от приватизации).

Примечательно, что по состоянию на конец июля, Кабмин не справлялся с объемом расходов, запланированных на этот год. За семь месяцев 2020-го дефицит бюджета составлял 50 млрд. Это значит, что оставшиеся 250 млрд грн дефицита должны сформироваться в оставшуюся часть года. Если этого не произойдет, получится, что Украине не нужен был настолько большой дефицит (7,5% ВВП), на который правительство и Рада пошли из-за пандемии COVID-19.

Минималка вырастет на треть. С 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 6000 грн (сейчас – 5000), с 1 июня – до 6500 грн. Рост на 30% менее чем за год. Бюджету это обойдется в 41,4 млрд грн.

Рост налогов за счет НДС. Марченко подчеркнул, что правительство не собирается инициировать повышение налогов. Дополнительные деньги на расходы (+9,4% к 2020 году) появятся за счет более эффективной работы фискалов, прежде всего в борьбе с махинациями вокруг НДС и таможенных платежей, сказал министр.

По плану Марченко, налоговые поступления от НДС достигнут в 2021-м 2,9% ВВП (прогноз на 2020 – 2,8%, в 2019 было 2,2%). Это даст бюджету дополнительные 53 млрд грн. Предполагаемые успехи на таможне – еще 28,7 млрд грн.

COVID-фонд, деньги на вакцины и зарплаты медикам. В 2021 году Украина не будет создавать отдельный фонд на борьбу с коронавирусом (в 2020-м COVID-фонд составил 65 млрд грн, большую часть денег уже потратили – на дороги). "Мы направили финансирование непосредственно министерствам", – отметил Марченко.

Самые примечательные коронавирусные расходы 2021 года: 2,6 млрд грн на закупку 7,5 млн доз вакцин, 32 млрд грн – рост зарплат медиков в среднем на 30% или на 2500 грн, 1 млрд грн на закупку техники для дистанционного обучения в школах. Общий бюджет на медицину в 2021-м – 191,1 млрд грн или 4,2% ВВП.

По словам Марченко, президент Зеленский поставил задачу расширить эту статью расходов до 5% ВВП. План Минфина – выйти на этот уровень в 2023 году, когда медбюджет вырастет почти до 300 млрд грн.

Дороги и госгарантии. Кабмин планирует, что на строительство и обслуживание дорог в 2021-м будет направлено 150 млрд грн. Из них 70 млрд – финансирование под госгарантии. В 2020 аналогичный бюджет составляет 129 млрд (госгарантии – 19 млрд).

Силовики. Общий бюджет на силовые структуры и безопасность (армия, полиция, прокуратура, суды и т.д.) предлагается увеличить на 20,8 млрд грн до 267,2 млрд грн (5,9% ВВП). Бюджет Минобороны – 117,5 млрд грн. Один из крупнейших бюджетов традиционно у МВД – 98,3 млрд грн (+5 млрд по сравнению с 2020).

Программа 5-7-9. На компенсацию процентов по кредитам для МСБ (программа 5-7-9) предусмотрено 2 млрд. Еще 10 млрд – портфельные гарантии под обязательствам небольших предпринимателей.

Жизнь на широкую ногу. Что не так с проектом Минфина

Собеседники LIGA.net среди народных депутатов и комментаторы среди экономистов пока только критикуют проект госбюджета Сергея Марченко.

Вопросов к документу много. Ниже – ключевые претензии.

Дефицит неуместно огромный. "Я был сторонником однократного увеличения дефицита в 2020-м. Но увеличение дефицита до 300 млрд грн два года подряд – это откладывание проблемы "обуздания государственного долга" на несколько лет вперед, – отметил в комментарии LIGA.net замглавы бюджетного комитета Рады Владимир Цабаль (фракция Голос). – Всего за два года мы увеличиваем долг более чем на 10% ВВП. Последствия этого почувствуются после 2022 года. Сейчас мы берем деньги из будущих бюджетов”.

По его словам, нормальный дефицит должен быть в районе 0-2% в годы роста и 2-4% в годы кризиса.

7-8% два года подряд – это "попытка жить на широкую ногу, когда денег нет, а в карманах – одни дырки", добавляет замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк (фракция Голос).

Еще одна проблема – финансирование такого дефицита, полагает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. "Это будет означать наращивание государственного долга. И этот долг будет дорогим", – говорит Репко.

Минималка разгонит инфляцию. "Мы считаем, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию", – сказал Марченко. Экономисты с этим не согласны.

"Это мощный инфляционный фактор. 7,3% [в 2021 году] приведет к тому, что Нацбанку придется поднимать учетную ставку. Об ипотечных кредитах дешевле 10% годовых придется забыть", – говорит СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак.

7,3% инфляции, которые заложена в бюджет – намного выше показателей этого года (около 2,4%), напоминает Репко из ЦЭС. "Это означает, что чиновники рассчитывают на "инфляционный налог", когда рост цен приведет к увеличению номинальных сумм налогов и, соответственно, позволит профинансировать крупные расходы", – считает она.

Странная борьба с COVID-19. "Минфин заложил 2,6 млрд гривень на вакцинацию. 7,5 млн доз для групп риска. Массовой вакцинации не будет. Как и тестов", – говорит нардеп от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

Дороги – расходы на будущее. Государственные гарантии, которые Минфин предусмотрел под строительство дорог, – это скрытый дефицит бюджета, отмечает Козак из группы Универ. “Традиционно, государственные гарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета", – указывает он.

Когда будут голосовать депутаты и что подумает МВФ

В пятницу, 18 сентября, правительство представит проект в Раде. Голосования в этот день, скорее всего не будет, отметил в комментарии LIGA.net глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. Крайний срок принятия бюджета в первом чтении – 20 октября.

Как финансовый план следующего года может измениться после обсуждения депутатов?

"Я уверен, что дефицит будет увеличен. Как минимум, добавят субвенцию на социально-экономическое развитие (в 2020 составила 1,7 млрд грн, – Ред.)", – полагает Железняк из фракции Голос.

В Минфине уверены, что второй год подряд с большим дефицитом не помешает сотрудничеству Украины с МВФ. В меморандуме по текущей программе указано, что украинское правительство в 2021 году должно начать движение к обычному дефициту. "Мы ведем дискуссию, у нас есть расхождение, но речь о десятых процента", – сказал Марченко.

Устроит ли МВФ дефицит украинского бюджета в 6% ВВП в 2021? Скорее всего, да: этот параметр будет согласован, говорит один из собеседников LIGA.net в финкомитете Рады.

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