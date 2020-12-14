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Украина доразместила евробонды на $600 млн

14.12.2020, 10:54
Украина доразместила евробонды на $600 млн - Фото
Сергей Марченко (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд.

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Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

Привлеченные средства Минфин планирует использовать для финансирования общих бюджетных назначений.

"Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества – чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", – прокомментировал событие министр финансов Сергей Марченко.

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Юрий Тарасовский
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