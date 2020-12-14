Украина доразместила евробонды на $600 млн
Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд.
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Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.
Привлеченные средства Минфин планирует использовать для финансирования общих бюджетных назначений.
"Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества – чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", – прокомментировал событие министр финансов Сергей Марченко.
- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
- В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево.
- 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- 3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.
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