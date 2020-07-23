Украина разместила 12-летние евробонды на $2 млрд

Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых. Об этом сообщил LIGA.net один из инвесторов.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Накануне стало известно, что Минфин готовит 23 июля выпуск евробондов, сорвавшийся из-за отставки главы НБУ Якова Смолия 1 июля. Соответствующий релиз Минфина получили потенциальные инвесторы.

Минфин уточнил, что, как и в рамках отмененной сделки 1 июля, намерен за счет нового размещения выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом - до 7,3-7,4%.

1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – "систематическое политическое давление".

2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. В Минфине тогда пояснили, что "предоставили достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Позже министр финансов Сергей Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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