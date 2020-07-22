Минфин запланировал повторный выпуск евробондов

Министерство финансов Украины 23 июля планирует повторить выпуск еврооблигаций, сорвавшийся из-за отставки главы НБУ Якова Смолия 1 июля. Соответствующий релиз Минфина сегодня получили потенциальные инвесторы.

Организаторами размещения еврооблигаций выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Сумма и другие условия выпуска пока неизвестны. Минфин уточнил, что как и в рамках отмененной сделки 1 июля, намерен за счет нового размещения выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

1 июля глава НБУ заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – "систематическое политическое давление".

2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. В Минфине тогда пояснили Позже министр финансов Сергей Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций. , что "предоставили достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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