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Министр финансов обвинил главу НБУ в срыве эмиссии евробондов

Министр финансов обвинил главу НБУ в срыве эмиссии евробондов
03.07.2020, 08:42

Худшего момента для отставки быть не могло: Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций

Министр финансов Украины Сергей Марченко обвинил главу Национального банка Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций, пишет FinClub.

По словам министра, решение Смолия уйти в отставку было "абсолютно неординарным", и "худшего момента", чем вчерашнее его заявление, для размещения выпуска Украине евробондов "быть не могло".

"И время выхода заявления, и его формат были достаточно для нас неожиданными", - сказал министр.

Марченко подчеркнул, что это заявление негативно повлияло на инвесторов, которые начали давить на Минфин.

"Как только мы завершили выпуск, мы узнали новость, которая нас несколько, мягко говоря, смутила. Более того, пожалуй, даже шокировала. Это отставка председателя Национального банка Украины. В связи с этим были длинные ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Мы советовались, которым мы образом должны действовать в этой ситуации, поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенным", - отметил министр.

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Юрий Тарасовский
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сергей марченко Яков Смолий евробонды еврооблигации
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