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Украина планирует разместить $1 млрд евробондов до конца года – Шмыгаль

03.12.2020, 08:57
Украина планирует разместить $1 млрд евробондов до конца года – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.

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Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.

"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около $1 млрд", – уточнил премьер.

Шмыгаль также заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.

"План Б есть всегда. Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году. Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", – заверил премьер.

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Наталия Софиенко
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