Доллар на межбанке – дешевле 28 грн/$.. Есть надежды на транш МВФ?

Впервые с середины сентября доллар в Украине стоит меньше 28 грн/$.

Еще несколько недель назад курс был близок к двухлетнему минимуму, но сейчас у гривни есть все шансы закончить год гораздо лучше, чем совсем недавно прогнозировали многие банкиры и финансовые аналитики.

В чем причина? В страну вернулся иностранный "горячий капитал", привлеченный высокими ставками по долгам правительства.

В ближайшее время этот тренд может усилиться благодаря тому, что Украина получила $600 млн помощи от Евросоюза и, вероятно, еще до Нового года примет онлайн-миссию от МВФ. Но все ли так радужно для гривни?

Детали – в курсовом обзоре LIGA.net.

Декабрь радует гривню. Что происходит с курсом

Декабрь начался с ожидаемого роста курса: в ходе одной из торговых сессий начала месяца доллар вплотную приблизился к двухлетнему антирекорду (28,58 грн/$, до нового максимума не хватило 4 копейки).

Затем тренд резко развернулся: гривня сначала укрепилась до 28,26 грн/$, затем добралась до отметки в 28 грн/$ и в итоге пересекла ее.

Итог прошедшей недели на межбанке – 27,95/27,98 грн/$. В последний раз дешевле 28 грн доллар стоил 14 сентября.

Вечером пятницы, 11 декабря, доллар в банках можно было купить по 28,1-28,45 грн/$, евро – по 34-34,5 грн/€.

Возвращение "горячих денег" и шанс от МВФ. Что укрепляет гривню

Нерезиденты вернулись. Надолго ли – зависит от МВФ

Одна из главных курсовых новостей недели – успешный аукцион Минфина по привлечению госдолга. 8 декабря правительству удалось взять в долг почти 16 млрд грн. Наибольшие суммы дали не только привычные для последних месяцев краткосрочные гривневые и долларовые облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ), но и бумаги в гривне с погашением через пять лет.

Именно последний актив впервые с начала коронакризиса вызвал заметный интерес у инвесторов-нерезидентов – 1,86 млрд грн или $66 млн. Относительно небольшая сумма, однако она имеет важное символическое значение для валютного рынка. На фоне крайне низких ставок на развитых рынках, украинский долг с доходностью 12,04% годовых в гривне сроком на пять лет снова выглядит одной из самых доходных инвестиций в мире.

В 2019 году по такому принципу Украина приняла от иностранных покупателей гривневых ОВГЗ $4 млрд, что укрепило курс с 28 до 24 грн/$ (из-за коронакризиса портфель нерезидентов в Украине просел примерно на $2 млрд: выход был очень равномерным, но постоянным).

Теперь для того, чтобы рассчитывать на более серьезный заход "горячего" капитала, кроме ставок, Украина должна показать инвесторам прогресс с официальными кредиторами. Новость из этой серии на этой неделе уже была: правительство получило €600 млн помощи от Евросоюза, что дает повод предполагать скорый визит миссии МВФ.

Это – очень хорошие сигналы для украинского правительства, которое балансировало на грани бюджетного коллапса (чтобы спокойно закончить год не хватало $3 млрд). Минфин уже воспользовался моментом, решив выпустить еврооблигации на $500 млн. Благодаря интересу нерезидентов, на следующей неделе правительство может рассчитывать еще на один удачный ОВГЗ-аукцион, а валютный рынок – на дополнительное предложение валюты со стороны инвесторов-нерезидентов.

У гривни есть хорошие шансы, как минимум, удержать позиции в районе 28 грн/$.

Локдаун по-прежнему помогает гривне

Новости об окончательном формате локдауна (с 8 по 28 января 2021) – еще один фактор, который помог гривне укрепиться. Закрытие экономики почти на месяц означает снижение спроса на валюту со стороны компаний-импортеров (особенно ритейлеров).

Для валютного рынка это значит, что желающие продать доллар спешили это сделать уже сейчас – на опасениях, что гривня может еще больше укрепиться, как было в апреле во время первого локдауна.

Что будет с курсом в конце года?

Каким будет курс во второй половине декабря – неоднозначный вопрос. С одной стороны позитивные "долговые" новости способны укрепить гривню еще больше, с другой – девальвационные ожидания бизнеса и населения остаются плохими (прогноз на конец 2021 года и у аналитиков, и у бизнеса скорее пессимистичный – 30 грн/$).

Дополнительный негатив для гривни во второй половине месяца – период возмещения НДС экспортерам (предложение валюты с их стороны, вероятно, снизится). При условии, что хороших новостей для экономики в этом году больше не будет, опрошенные LIGA.net банкиры не исключают, что курс к концу декабря вернется в район 28,5 грн/$.

НБУ снова покупает доллары

Благодаря укреплению гривни Нацбанк смог впервые после четырехнедельной паузы выйти на валютный рынок: на этой неделе регулятор пополнил резервы на $79 млн.

Покупки НБУ – фактор, который не позволит доллару дешеветь чрезмерно сильно. Существенного движение ниже 28 грн/$, вероятно, не будет, полагают опрошенные LIGA.net банкиры.

Что дальше. Прогноз до 18 декабря

Финансисты ожидают, что курс задержится в районе 28 грн/$ еще, как минимум, на неделю.

Прогнозный диапазон до 18 декабря: 27,90-28,20 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвсткомпании ICU.

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