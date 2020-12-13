UA

Что с курсом | Валютный апокалипсис отменяется – помогли горячие деньги и ЕС. Прогноз курса до 18 декабря

13.12.2020, 11:20
Валютный апокалипсис отменяется – помогли горячие деньги и ЕС. Прогноз курса до 18 декабря - Фото
Фото: depositphotos.com

Доллар на межбанке – дешевле 28 грн/$.. Есть надежды на транш МВФ?

Впервые с середины сентября доллар в Украине стоит меньше 28 грн/$.

Еще несколько недель назад курс был близок к двухлетнему минимуму, но сейчас у гривни есть все шансы закончить год гораздо лучше, чем совсем недавно прогнозировали многие банкиры и финансовые аналитики.

В чем причина? В страну вернулся иностранный "горячий капитал", привлеченный высокими ставками по долгам правительства.

В ближайшее время этот тренд может усилиться благодаря тому, что Украина получила $600 млн помощи от Евросоюза и, вероятно, еще до Нового года примет онлайн-миссию от МВФ. Но все ли так радужно для гривни?

Детали – в курсовом обзоре LIGA.net.

Декабрь радует гривню. Что происходит с курсом

Декабрь начался с ожидаемого роста курса: в ходе одной из торговых сессий начала месяца доллар вплотную приблизился к двухлетнему антирекорду (28,58 грн/$, до нового максимума не хватило 4 копейки).

Затем тренд резко развернулся: гривня сначала укрепилась до 28,26 грн/$, затем добралась до отметки в 28 грн/$ и в итоге пересекла ее.

Итог прошедшей недели на межбанке – 27,95/27,98 грн/$. В последний раз дешевле 28 грн доллар стоил 14 сентября.

Вечером пятницы, 11 декабря, доллар в банках можно было купить по 28,1-28,45 грн/$, евро – по 34-34,5 грн/€.

Возвращение "горячих денег" и шанс от МВФ. Что укрепляет гривню

Нерезиденты вернулись. Надолго ли – зависит от МВФ

Одна из главных курсовых новостей недели – успешный аукцион Минфина по привлечению госдолга. 8 декабря правительству удалось взять в долг почти 16 млрд грн. Наибольшие суммы дали не только привычные для последних месяцев краткосрочные гривневые и долларовые облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ), но и бумаги в гривне с погашением через пять лет.

Именно последний актив впервые с начала коронакризиса вызвал заметный интерес у инвесторов-нерезидентов – 1,86 млрд грн или $66 млн. Относительно небольшая сумма, однако она имеет важное символическое значение для валютного рынка. На фоне крайне низких ставок на развитых рынках, украинский долг с доходностью 12,04% годовых в гривне сроком на пять лет снова выглядит одной из самых доходных инвестиций в мире.

В 2019 году по такому принципу Украина приняла от иностранных покупателей гривневых ОВГЗ $4 млрд, что укрепило курс с 28 до 24 грн/$ (из-за коронакризиса портфель нерезидентов в Украине просел примерно на $2 млрд: выход был очень равномерным, но постоянным).

Теперь для того, чтобы рассчитывать на более серьезный заход "горячего" капитала, кроме ставок, Украина должна показать инвесторам прогресс с официальными кредиторами. Новость из этой серии на этой неделе уже была: правительство получило €600 млн помощи от Евросоюза, что дает повод предполагать скорый визит миссии МВФ.

Это – очень хорошие сигналы для украинского правительства, которое балансировало на грани бюджетного коллапса (чтобы спокойно закончить год не хватало $3 млрд). Минфин уже воспользовался моментом, решив выпустить еврооблигации на $500 млн. Благодаря интересу нерезидентов, на следующей неделе правительство может рассчитывать  еще на один удачный ОВГЗ-аукцион, а валютный рынок – на дополнительное предложение валюты со стороны инвесторов-нерезидентов.

У гривни есть хорошие шансы, как минимум, удержать позиции в районе 28 грн/$.

Локдаун по-прежнему помогает гривне

Новости об окончательном формате локдауна (с 8 по 28 января 2021) – еще один фактор, который помог гривне укрепиться. Закрытие экономики почти на месяц означает снижение спроса на валюту со стороны компаний-импортеров (особенно ритейлеров).

Для валютного рынка это значит, что желающие продать доллар спешили это сделать уже сейчас – на опасениях, что гривня может еще больше укрепиться, как было в апреле во время первого локдауна.

Что будет с курсом в конце года?

Каким будет курс во второй половине декабря – неоднозначный вопрос. С одной стороны позитивные "долговые" новости способны укрепить гривню еще больше, с другой – девальвационные ожидания бизнеса и населения остаются плохими (прогноз на конец 2021 года и у аналитиков, и у бизнеса скорее пессимистичный – 30 грн/$).

Дополнительный негатив для гривни во второй половине месяца – период возмещения НДС экспортерам (предложение валюты с их стороны, вероятно, снизится). При условии, что хороших новостей для экономики в этом году больше не будет, опрошенные LIGA.net банкиры не исключают, что курс к концу декабря вернется в район 28,5 грн/$.

НБУ снова покупает доллары

Благодаря укреплению гривни Нацбанк смог впервые после четырехнедельной паузы выйти на валютный рынок: на этой неделе регулятор пополнил резервы на $79 млн.

Покупки НБУ – фактор, который не позволит доллару дешеветь чрезмерно сильно. Существенного движение ниже 28 грн/$, вероятно, не будет, полагают опрошенные LIGA.net банкиры.

Что дальше. Прогноз до 18 декабря

Финансисты ожидают, что курс задержится в районе 28 грн/$ еще, как минимум, на неделю.

Прогнозный диапазон до 18 декабря: 27,90-28,20 грн/$.  

В составлении обзора LIGA.net Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвсткомпании ICU.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
курс гривни миссия мвф доллар на межбанке

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 