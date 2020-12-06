Гривня укрепляется

Гривня укрепилась на межбанке. Стоит ли ждать девальвации в конце 2020? Разбор

Гривня начинает последний месяц 2020 года на мажорной ноте: с 30 ноября по 5 декабря доллар подешевел почти на 30 копеек.

Курс по-прежнему далек от уровня в 29 грн/$, который не так давно прогнозировали многие банкиры и финансисты. Означает ли это, что резкой девальвации гривни в этом году не будет?

Подробно о ситуации на валютном рынке – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Сюрприз от гривни. Что происхоило на межбанке

Ноябрь закончился не лучшим образом для гривни: всю вторую половину месяца доллар постоянно дорожал (плюс 50 копеек за две недели), курс дважды был близок к тому, чтобы обновить двухлетний максимум.

Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидали, что гривня сможет резко отыграться уже в начале декабря. Их ожидания говорили скорее о продолжении плавной девальвации в диапазоне 28,5-29 грн/$.

Первая неделя декабря сначала продолжила прежний тренд (во вторник курс достиг 28,58 грн/$, до двухлетнего антирекорда оставалось 4 копейки), но уже в среду преподнесла мини-сюрприз: гривня укрепилась за день сразу на 21 копейку.

Итог недели: 28,25/28,27 грн/$.

Вечером пятницы, 4 декабря, доллар в банках можно было купить по 28,35-28,65 грн/$, евро – по 34,40-34,80 грн/€.

Помощь Нафтогаза и призрак "доллара по 29". Что влияет на курс

Почему курс вырос. Фактор Нафтогаза

В понедельник и вторник курс межбанка практически не менялся. С одной стороны, рынок фиксировал стабильный спрос на доллар – в основном он исходил от дочек иностранных компаний, которые покупали валюту под выплату дивидендов. С другой – предложение оставалось высоким за счет продаж экспорта.

В среду, 2 декабря, перечень продавцов пополнил НАК Нафтогаз, рассказали LIGA.net два казнайчея из банков с иностранным капиталом. Спрос под дивиденды при этом начал сокращаться. Выход на рынок НАК не входил в планы многие продавцов валюты: на фоне значительного превышения предложения над спросом они начали продавать доллары, опасаясь дальнейшего снижения курса.

Все вместе это обеспечило укрепление курса сразу на 21 копейку – после двух недель беспрерывного роста доллара гривня показала один из лучших дневных результатов во втором полугодии 2020.

Межбанк следит за Верховной Радой и НБУ

На следующей неделе валютный рынок будет следить за тремя событиями.

- Голосование в Верховной Раде за госбюджет-2021. Это – один из важных маркеров для того, чтобы Украина получила хоть какой-то прогресс в переговорах с МВФ. На прошлой неделе депутаты вернули наказание за недостоверное декларирование чиновниками (новая версия того самого закона, который отменил Конституционный суд, но Нацагентство по противодействию коррупции уже призвало президента использовать право вето). На очереди, помимо бюджета, закон о НАБУ, который временно урегулирует юридическое противоречие, также возникшее после решения КСУ.

- Нацбанк. 10 декабря НБУ объявит решение о пересмотре учетной ставки. Рынки ожидают, что ничего не изменится (сейчас ставка составляет 6%), однако любое неожиданное действие или заявление регулятора может повысить нервозность – прежде всего на межбанке.

Что все эти процессы значат для курса? Даже минимальное движение Украины в сторону договоренностей с МВФ усилит интерес иностранных инвесторов в украинский госдолг. В прошлом году этот фактор стал главным залогом укрепления гривни до 24 грн/$. В 2020-м нерезиденты сократили свой портфель на $2 млрд, но на прошлой неделе впервые с марта минимально нарастили инвестиции.

Локдаун в январе не поможет гривне

Кабмин в очередной раз поменял планы относительно тотального локдауна. Теперь, по базовому сценарию, полноценный каранитин ожидает Украину со 2 по 21 января. "Мы не будем портить людям праздник", – сказал президент Владимир Зеленский, комментируя такой подход властей.

Новости о локдауне, которые периодически возникают еще с октября, – один из главных факторов относительной стабильности курса в октябре и ноябре (рынок, за редкими исключениями, почти не выходил за пределы диапазона 28-28,5 грн/$): это вносит неопределенность в планы импортеров, спрос на валюту снижается.

При озвученном сценарии опрошенные банкиры не ожидают заметного влияния локдауна на курс. Причина: январь – один самых малокативных месяцев для экономики в году. Если бы ограничения появились в другом периоде, это могло бы укрепить гривню из-за сокращения спроса бизнеса на валюту.

Будет ли доллар по 29?

Консенсус-прогноз бакиров и финансистов, который LIGA.net составляла в конце сентября, указывал на то, что 2020 год украинский валютный рынок закончит с ценой доллара в 29 гривень. Тогда диапазон прогнозов колебался от 28,5 до 30 грн/$ на конец декабря.

Пока курс меньше даже нижней границы этого коридора, однако банкиры по-прежнему не исключают, что гривня все же девальвирует в декабре, приблизившись к 29 грн/$.

Причин для роста доллара – несколько.

Во-первых, госбюджет-2020. В конце каждого года государство обычно наращивает расходы: бюджеты разных уровней пытаются потратить деньги, которые не успели освоить в предыдущие месяцы. Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что для нормального прохождения концовки года правительству не хватает примерно 100 млрд грн.

В 2020-м ситуация в этом смысле сложная: рост расходов будет, но денег может не хватить, многое зависит от успехов Минфина на аукционах по размещению ОВГЗ. Пока правительство чередует хорошие аукционы с провалами: 17 ноября Минфин привлек в бюджет 2,51 млрд грн, 24 ноября – 16,7 млрд грн, 2 декабря – снова меньше 3 млрд.

Во-вторых, долг перед экспортом и кредиторами. Банкиры не исключают, что сезон выплаты возмещения НДС в декабре может начаться раньше из-за новогодних праздников. Этот фактор (порядка 10 млрд грн дополнительных денег у экспортеров, что позволит им придержать валютную выручку в период расчетов по налогам и зарплатам) может совпасть во времени с крупным погашением ОВГЗ 16 декабря на 12 млрд грн.

Это также будет негативно давить на курс, если часть этой суммы не заберет Минфин, который будет предлагать инвесторам новые ОВГЗ, вероятно, под более высокие ставки.

В-третьих, бизнес-цикл. Финансисты рассказывают, что также из-за праздников импортеры постараются закрыть внешние контракты уже в 20-х числа декабря. Это повысит спрос на доллар уже во второй половине месяца.

Означает ли все это, что курс доллара способен достичь уровня 29 грн/$ уже в декабре? Банкиры не спешат с такими выводами. Пока курсовой ориентир на конец года – около 28,7 грн/$.

НБУ ничего не купил, хотя мог

Нацбанк уже месяц никак не участвует в торгах на валютном рынке. Сейчас это удивило банкиров: на фоне резкого укрепления гривни в среду-пятницу регулятор получил хорошую возможность пополнить золотовалютные резервы, но не сделал этого.

Что дальше. Прогноз до 11 декабря

Опрошенные банкиры полагают, что курс пока останется в привычном для последних недель диапазоне.

Прогнозный диапазон до 11 декабря: 28,20 – 28,55 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Forward Банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр).

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