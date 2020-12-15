Минфин привлек рекордную сумму от размещения ОВГЗ

Министерство финансов провело аукционы по продаже девяти выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – семь в национальной валюте и два в иностранной – по итогам которых было привлечено рекордную сумму в 51,39 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Срок обращения ОВГЗ в гривне – 3, 6, 7, 12, 18 месяцев, три и пять лет. В долларах США – один год, в евро – один год.

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От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 41,1 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10%, 6-месячных – 10,5%, 7-месячных – 10,75%, 12-месячных – 11,56%, 18-месячных – 11,7%, трехлетних – 11,98%, пятилетних – 12,18%.

От размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте было привлечено $266 млн и 56,7 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности ОВГЗ в долларах составила 3,8%, в евро – 2,5%.

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Роман Брыль

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