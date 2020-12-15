Минфин привлек рекордную сумму от размещения ОВГЗ
Министерство финансов провело аукционы по продаже девяти выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – семь в национальной валюте и два в иностранной – по итогам которых было привлечено рекордную сумму в 51,39 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба минфина.
Срок обращения ОВГЗ в гривне – 3, 6, 7, 12, 18 месяцев, три и пять лет. В долларах США – один год, в евро – один год.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 41,1 млрд грн.
Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10%, 6-месячных – 10,5%, 7-месячных – 10,75%, 12-месячных – 11,56%, 18-месячных – 11,7%, трехлетних – 11,98%, пятилетних – 12,18%.
От размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте было привлечено $266 млн и 56,7 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности ОВГЗ в долларах составила 3,8%, в евро – 2,5%.
- 15 сентября 2020 года министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в национальной и иностранной валюте на общую сумму 6 млрд грн.
- 8 октября глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что объем финансирования банками государственного долга за счет покупки облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) практически достиг максимально допустимого показателя.
- 8 декабря размещение облигаций внутреннего госзайма принесло госбюджету 15,96 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии