Минфин повысил ставку по ОВГЗ, поступления выросли в шесть раз

Размещения облигаций внутреннего госзайма 8 декабря принесло госбюджету 15,96 млрд грн. Об этом говорится в отчете о результатах аукциона Министерства финансов Украины.

На предыдущем аукционе 1 декабря Минфин привлек всего 2,66 млрд грн (в шесть раз меньше). На крайнем аукционе Минфин увеличил процентную ставку.

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По результатам аукционов Минфин с помощью ОВГЗ привлек:

с погашением 03 марта 2021-го под 10% (ранее 9,89%): 3,34 млрд грн;

с погашением 16 июня 2021-го под 10,49%: 1,02 млрд грн;

с погашением 27 октября 2021-го под 11,22% (ранее 10,93%): 1,86 млрд грн;

с погашением 15 февраля 2023-го под 11,67%: 824 млн грн;

с погашением 22 мая 2024-го под 11,89%: 313 млн грн;

с погашением 26 февраля 2025-го под 12,04%: 2,84 млрд грн.

Долларовые ОВГЗ были проданы на сумму $204 млн под 3,79% с погашением 21 февраля 2020 года.

В Украине инвестиции населения в ОВГЗ составляют 0,2% ВВП. Для сравнения: в Польше – 1% ВВП, в Венгрии – 14%, Португалии – 15% ВВП.

15 сентября Минфин привлек в бюджет 6 млрд грн от продажи ОВГЗ.

23 октября фингруппа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет торговать ОВГЗ онлайн в реальном времени.

8 декабря в ходе онлайн-конференции министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что спрос на ОВГЗ незначителен, несмотря на высокие процентные ставки. Он добавил, что Минфин сейчас очень зависим от внешних кредитных ресурсов.

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Александр Мясищев

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