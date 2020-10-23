В Украине появилась возможность торговать ОВГЗ онлайн в реальном времени

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.

Как сообщается в пресс-релизе компании, платформа упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного сайта online.icu и торговой системы ICU Trade.

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В компании отмечают, что система простая в использовании, но вместе с тем обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:

- просматривать детальную информацию по интересующей ценной бумаге;

- покупать и продавать ОВГЗ;

- следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7;

- получать индивидуальные предложения по ОВГЗ;

- контролировать движение средств и остатки на счете;

- выводить средства на свой банковский счет.

"Больше нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об ОВГЗ, все необходимое собрано в одном месте... Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", – отметила Евгения Грищенко, руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.

Вложения населения в ОВГЗ в Украине составляют 0,2% ВВП. Для сравнения: в Польше – 1% ВВП, в Венгрии – 14%, Португалии – 15% ВВП.

В Минфине рассчитывают на рост интереса населения к инвестированию в ОВГЗ. Министр Серей Марченко заявляет, что кроме населения существует интерес к ОВГЗ со стороны государственных и частных банков.

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Юрий Тарасовский

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