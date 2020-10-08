“Это победа старого над новым. Тревожный сигнал для независимости Национального банка. Казалось бы к чему здесь портрет [на фото, прикрепленном к facebook-посту – портрет Тараса Григорьевича Шевченко, – Ред.]?".

Таким непрозрачным намеком первая заместительница главы НБУ Катерина Рожкова прокомментировала “выговор" и “недоверие", которые она вместе с другим зампредом Нацбанка Дмитрием Сологубом получила от Совета НБУ в пятницу, 2 октября.

Новый глава регулятора Кирилл Шевченко, также голосовал "за": Совету не понравились комментарии топ-чиновников в СМИ. В полномочиях Шевченко – предложить Совету уволить Рожкову и Сологуба, единственных представителей команды Валерии Гонтаревой и Якова Смолия, которые остались работать в Нацбанке после отставки последнего в июле 2020-го.

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Это – вполне реальный сценарий. Конфликт внутри правления НБУ становится все более публичным, уже известна и фамилия первого кандидата на кресло одного из старожилов в топ-менеджменте регулятора.

Уход Рожковой и Сологуба – последних авторов ключевых реформ в Нацбанке 2014-2019 годов, – вероятно, поставит крест на надеждах Украины получить транш МВФ до конца этого года, с чем у правительства и так были серьезные проблемы. В Фонде уже намекнули, что ситуация в Нацбанке изменилась – к худшему.

Это плохая новость не только для Министерства финансов и его планов по госбюджету на 2021 год, но и для всей экономики. Она означает, что уже вскоре НБУ Кирилла Шевченко придется отвечать на очень серьезный вопрос: готов ли он все-таки запустить "печатный станок"?

Недоверие и выговор. Рожкову и Сологуба реально могут уволить





Внутри Нацбанка действительно разгорелся топ-конфликт: новый глава Шевченко не сработался с Рожковой и Сологубом, говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией.

Противоречия стали публичными в понедельник, 5 октября, – после того, как стало известно, что Рожкова и Сологуб получили "выговоры" и "недоверие" от Совета НБУ за высказывания в СМИ.

Подобные дисциплинарные меры по отношению к чиновникам такого уровня – довольно редкое явление. Пока это только "рекомендация" Совета. По закону у него нет полномочий выписывать выговоры: это должен сделать глава НБУ.

Кирилл Шевченко также входит Совет Нацбанка. Он поддержал вердикт о "недоверии" и "выговоре" Рожковой и Сологубу, рассказывал собеседник в Совете. Позже Шевченко заявил, что своими комментариями члены правления нарушили "политику одного голоса".

“Получать от компании деньги, одновременно в социальных сетях или в СМИ рассказывая о ее недостатках – за подобные действия всегда предусмотрены штрафы и увольнения. Почему в НБУ должно быть иначе?", – написала в facebook экспертка по коммуникациям Нацбанка и личная помощница Шевченко Марагрита Яковлева. Член Совета Виталий Шапран назвал это решение "воспитательным".

Речь о двух публикациях: 24 сентября вышло большое интервью Сологуба в Интерфакс-Украина, в этот же день издание KyivPost опубликовало статью с комментариями обоих заместителей главы Нацбанка о кадровых изменениях в регуляторе после прихода Шевченко.

"Дико получать выговор за профессиональные и непредвзятые коммуникации. Даже если они не понравились многим во властных кабинетах", – ответил в Twitter на претензии Сологуб.

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Рожкова и Сологуб – последние топ-руководители Нацбанка времен Якова Смолия, кто остался работать при Шевченко. С середины июля, когда НБУ получил нового главу, Нацбанк покинули 12 человек. Среди них – члены правления Роман Борисенко, Сергей Холод, которые ушли "по собственному желанию" и Олег Чурий – ему не продлили контракт.

Полномочия Рожковой и Сологуба истекают в 2025 и 2021 годах соответственно. Согласно закону о Нацбанке, уволить их можно только по личной инициативе Шевченко: он подает вопрос об увольнении заместителей Совету НБУ (сомнений, что у того хватит голосов, не возникает).

Формально для этого нужна причина. Один из поводов для увольнения члена правления по закону о Нацбанке – потеря безукоризненной деловой репутации. "Выговор" и "недоверие" тоже могут стать причиной отставки, отмечает один из экс-сотрудников НБУ. Но сначала Кирилл Шевченко должен лично утвердить наказание.

Пока он этого не сделал (есть пять рабочих дней, то есть до 9 октября). По состоянию на вечер 7 числа, Шевченко не обращался к Совету НБУ с просьбой уволить кого-то из заместителей, сообщили LIGA.net в пресс-службе регулятора.

В этот же день стала известна фамилия возможного преемника Рожковой или Сологуба: декларацию кандидата на замглавы НБУ подал Александр Завадецкий, экс-юрист регулятора, который занимался лицензированием и связанными лицами под руководством Рожковой, но был уволен в 2016 году. После Нацбанка Завадецкий был адвокатом в делах, где защищал интересы "пострадавших от действий регулятора".

МВФ не будет в этом году





В МВФ не оставили без внимания ситуацию вокруг "старых" зампредов Нацбанка.

"Критерии управления Национальным банком были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ, как к независимому и профессиональному центробанку", – заявили в Фонде, отметив, что Украине важно придерживаться прежних подходов в корпуправлении НБУ.

Сказанное Фондом можно трактовать, как очередной сигал о "глубокой обеспокоенности" происходящим в Украине, говорит замисполнительного директора Цэнтра экономической стратегии Мария Репко. Не исключено, что история с выговорами усугубит и без того сложные переговоры Украины с Фондом о первом пересмотре программы, подписанной в мае 2020 года, допускает она.

Второй транш на $675 млн, согласно Меморандуму, должен был зайти в страну еще 1 сентября. Виртуальную миссию Фонда в Киеве правительство ожидало увидеть еще в августе, но помешала июльская смена главы НБУ, после того, как прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку, сославшись на политическое давление.

Независимость Нацбанка – один из ключевых пунктов договоренностей между Украиной и МВФ. "Думаю, достаточно понятно, что деньги уже поступили бы в Украину, если бы не события вокруг НБУ, – заявил в интервью Интерфаксу Сологуб. – Кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля". Как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев".

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Кирилл Шевченко успел наладить нормальные отношения с Фондом, рассказывает LIGA.net один из высокопоставленных депутатов, участвующий в переговорах. В правительстве по-прежнему надеются получить предметные переговоры с Фондом осенью, но даты начала миссии до сих пор нет, рассказал LIGA.net собеседник в одной из сторон.

Еще до скандала с Рожковой и Сологубом Украина имела призрачные шансы на получение денег в этом году, отметили три высокопоставленных собеседника LIGA.net в разных госструктурах (Офис президента, Кабмин и Верховная Рада). Ситуация могла пойти по двум сценариям.

Относительно хороший – транша нет, но правительство получает позитивный statement от Фонда еще до конца 2020, что разблокирует финансовую помощь Мирового банка и Евросоюза (всего – более $3 млрд), которые были заморожены до прогресса с МВФ.

Плохой – переговоры переносятся на 2021 год.

По состоянию на начало октября Украина была ближе ко второму сценарию, хотя и сохраняла шансы на позитивный исход. Для этого нужно было решить три глобальных вопроса:

- Минфин заложил слишком большой дефицит госбюджета-2021: 6% ВВП. МВФ это не устраивает, отметили два собеседника LIGA.net в Офисе президента и финкомитете Рады. Точка зрения Фонда – дефицит ближе к 5% ВВП.

- Антикоррупционная и судебная реформы. В этом смысле у Украины по-прежнему нет конкретного плана изменений, поэтому МВФ нужно было дать предельно четкую коммуникацию со стороны властей наивысшего уровня, что страна не отказывается от реформ в этом направлении, рассказывает один из участников переговоров с украинской стороны. Координатором этой коммуникации планировалось назначить министра юстиции Дениса Малюську, добавил он.

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Два других собеседника в госструктуах отметили, что "антикоррупция" – менее серьезная проблема, чем госбюджет. Ситуацию с реформами "можно было как-то объяснить", – говорит один из них.

- Отмена ограничения зарплат. Верховная Рада приняла, а президент – уже подписал закон, который позволит полностью снять все ограничения на зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. Теперь дело за Кабмином: снять salary cap он может своим решением.

Без МВФ – станок

Возможная отставка Рожковой и Сологуба, которые несколько лет активно участвовали в переговорах с МВФ, может поставить программу МВФ на паузу – пока Фонд не убедится в том, что полностью обновленный Нацбанк сохранил независимость. "Там действительно и так все непросто из-за НАБУ и госбюджета, и то, что более-менее понятная для фонда сфера монетарной политики тоже начинает уходить в неопределенность, совсем не добавляет шансов получить транш в этом году", – полагает Репко из ЦЭС.

Это проблема: у НБУ может просто не хватить времени, чтобы добиться расположения МВФ. Серьезные сложности в госфинансах оставляют два варианта – либо помощь иностранных кредиторов, либо "печатный станок" регулятора.

"Если и удастся "пропетлять" до конца года без МВФ, то только за счет недофинансирования расходов бюджета и разных способов выдавливания денег: из госбанков, госкоманий, возможно, и частного сектора, – говорит главная экономистка Dragon Capital Елена Белан – Но это "проедание запасов", что только усугубит ситуацию на следующий год".

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Для экономии год назад Минфин задерживал возмещения НДС, рассказывает собеседник LIGA.net, близко знакомый с ситуацией. В этом году при отсутствии прогресса с МВФ может произойти то же самое, считает Репко.

Общие потребности в финансировании Минфина на следующий год (дефицит бюджета плюс обслуживание и погашение госдолга) составляют $17 млрд, говорит Белан. Без помощи МВФ и других кредиторов это неподъемная сумма, считает она.

Альтернатива – "печатный станок" НБУ, когда регулятор напрямую финансирует расходы госбюджета через покупку ОВГЗ, как было до 2015 года. До сих пор Кирилл Шевченко неоднократно заявлял, что Нацбанк не собирается помогать бюджету.

"17 миллиардов – профинансировать такую сумму без внешних займов можно будет только путем массового печатания денег, – полагает Белан. – А это рано или поздно приведет к финансовому кризису".

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