Минфин привлек в госбюджет шесть миллиардов гривень от продажи ОВГЗ

Министерство финансов 15 сентября провело аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в национальной и иностранной валюте. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на странице министерства в Facebook.

Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 2 года. Срок обращения ОВГЗ в долларах – 1,1 год, говорится в сообщении.

От размещения гривневых шестимесячных гособлигаций в госбюджет было привлечено 2 млрд грн, от двухлетних – 894 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-ти месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%. Доходность по двухлетним гривневым бумагам составила 10,43%.

От размещения долларовых ОВГЗ Минфин привлек $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.

Всего, по итогам аукционов, в госбюджет было привлечено средств в эквиваленте 6,025 млрд грн, говорится в сообщении Минфина.

Министерство финансов на аукционе 11 августа привлекло в госбюджет от выпуска ОВГЗ 10,1 млрд грн.

4 августа Минфин привлек 10,25 млрд грн от размещения облигаций внутреннего и государственного займа.

2 сентября Министерство финансов привлекло 2,8 млрд грн от выпуска годовых облигаций внутреннего госзайма.

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Роман Брыль

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