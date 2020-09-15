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Минфин привлек в госбюджет шесть миллиардов гривень от продажи ОВГЗ

15.09.2020, 18:37
Минфин привлек в госбюджет шесть миллиардов гривень от продажи ОВГЗ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов 15 сентября провело аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в национальной и иностранной валюте. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на странице министерства в Facebook. 

Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 2 года. Срок обращения ОВГЗ в долларах – 1,1 год, говорится в сообщении.

От размещения гривневых шестимесячных гособлигаций в госбюджет было привлечено 2 млрд грн, от двухлетних – 894 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-ти месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%. Доходность по двухлетним гривневым бумагам составила 10,43%.

От размещения долларовых ОВГЗ Минфин привлек $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.

Всего, по итогам аукционов, в госбюджет было привлечено средств в эквиваленте 6,025 млрд грн, говорится в сообщении Минфина.

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Роман Брыль
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