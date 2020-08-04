Минфин привлек в госбюджет от выпуска ОВГЗ более 10 млрд грн

Министерство финансов во вторник, 4 августа, привлекло 10,25 млрд грн от размещения облигаций внутреннего и государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

В Минфине сообщили, что на сегодняшнем аукционе инвесторам предложили три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяце, 1 и 2 года.

"Наибольший спрос инвесторов был сконцентрирован на инструменте с длинным сроком обращения из предложенных инструментов - в двухлетних бумагах", - уточнили в министерстве.

В итоге от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет привлечено 1,9 млрд грн со ставкой 7,74%, от продажи однолетних бумаг - 3 млрд грн (под 9,2%) и двухлетних – 5,3 млрд грн (под 10,25%).

Согласно данным Министерства финансов, на 6 месячные ОВГЗ подали всего одну заявку, на годовые – всего три, а на двухгодовые – шесть.

28 июля Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ 10,7 млрд грн.

Богдан Заика

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