Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10,7 млрд грн

Министерство финансов по итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 28 июля в госбюджет 10,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

По информации Минфина, инвесторам предложили три выпуска ценных бумаг, два из них были номинированы в национальной валюте и один - в иностранной. Срок обращения предложенных ОВГЗ в гривне - 3 месяца и 1 год.

Суммарно от облигаций в гривне министерство привлекло 7 млрд грн (3 млрд грн – от 3-месячных бумаг и 2,1 – от однолетних). Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 7,1%, в то время как 1-летних - 9,2%.

Еще $130,5 млн Минфин привлек от размещения государственных бумаг в иностранной валюте со ставкой доходности в 3,5%.

"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 10,69 млрд грн", - добавили в министерстве.

Богдан Заика

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