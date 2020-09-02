Минфин за неделю утроил поступления от ОВГЗ

Министерство финансов привлекло 2,8 млрд грн от выпуска годовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом сообщает Минфин в Facebook.

Это в три раза больше, чем неделей ранее, когда министерство привлекло от выпуска двухлетних облигаций 0,9 млрд грн.

Годовые бумаги удалось привлечь по ставке доходности 9,29%.

В тоже время Минфин предложил инвесторам ОВГЗ с шестимесячным сроком обращения, однако размещение пришлось отклонить, поскольку на них поступила всего одна заявка под 10% годовых.

Министерство финансов на аукционе 11 августа привлекло в госбюджет от выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,1 млрд грн.

Министерство финансов 4 августа привлекло 10,25 млрд грн от размещения облигаций внутреннего и государственного займа (ОВГЗ).

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Сергей Чигирь

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