Минфин за неделю утроил поступления от ОВГЗ
02.09.2020, 10:50
Иллюстративное фото: pixabay.com
Министерство финансов привлекло 2,8 млрд грн от выпуска годовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом сообщает Минфин в Facebook.
Это в три раза больше, чем неделей ранее, когда министерство привлекло от выпуска двухлетних облигаций 0,9 млрд грн.
Годовые бумаги удалось привлечь по ставке доходности 9,29%.
В тоже время Минфин предложил инвесторам ОВГЗ с шестимесячным сроком обращения, однако размещение пришлось отклонить, поскольку на них поступила всего одна заявка под 10% годовых.
- Министерство финансов на аукционе 11 августа привлекло в госбюджет от выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,1 млрд грн.
- Министерство финансов 4 августа привлекло 10,25 млрд грн от размещения облигаций внутреннего и государственного займа (ОВГЗ).
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