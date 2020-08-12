Минфин продал ОВГЗ на 10 млрд грн

Министерство финансов на аукционе 11 августа привлекло в госбюджет от выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Министерство предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в три месяца и три года, а также один выпуск в полтора года, номинированный в долларах США.

"От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,8 млрд грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно.

$189,8 млн были привлечены от размещения ОВГЗ номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%", - говорится в сообщении.

Министерство финансов во вторник, 4 августа, привлекло 10,25 млрд грн от размещения облигаций внутреннего и государственного займа (ОВГЗ).

28 июля Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ 10,7 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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