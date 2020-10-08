Банковский портфель ОВГЗ приблизился к допустимому максимуму – глава НБУ

Объем финансирования банками государственного долга за счет покупки облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) практически достиг максимально допустимого показателя. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью изданию ZN,UA.

"Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%", – сообщил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что, помимо банков, в собственности физических лиц сейчас ОВГЗ на более, чем 8 млрд грн.

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Роман Брыль

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