Банковский портфель ОВГЗ приблизился к допустимому максимуму – глава НБУ
08.10.2020, 16:10
Кирилл Шевченко (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)
Объем финансирования банками государственного долга за счет покупки облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) практически достиг максимально допустимого показателя. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью изданию ZN,UA.
"Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%", – сообщил Шевченко.
Глава НБУ добавил, что, помимо банков, в собственности физических лиц сейчас ОВГЗ на более, чем 8 млрд грн.
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