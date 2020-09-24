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Глава НБУ обещает не сдерживать курс гривны искусственно

24.09.2020, 08:12
Глава НБУ обещает не сдерживать курс гривны искусственно - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия. Об этом глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает пресс-служба регулятора.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы", – сказал Шевченко.

В сентябре, по его словам, спрос на валюту вырос со стороны импортеров. "Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты", – отметил глава Нацбанка и подчеркнул, что сейчас фундаментального давления на гривню нет.

"Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", – добавил Шевченко.

Наталия Софиенко
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