Курс гривни в проекте госбюджета согласован с НБУ – Марченко
14.09.2020, 13:38
Сергей Марченко (фото - пресс-служба Минфина)
Среднегодовой курс в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.
По словам главы Минфина, в проекте госбюджета на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар. Марченко добавил, что курс согласован это с Национальным банком Украины.
- 14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.
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