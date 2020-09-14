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Курс гривни в проекте госбюджета согласован с НБУ – Марченко

14.09.2020, 13:38
Курс гривни в проекте госбюджета согласован с НБУ – Марченко - Фото
Сергей Марченко (фото - пресс-служба Минфина)

Среднегодовой курс в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

По словам главы Минфина, в проекте госбюджета на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар. Марченко добавил, что курс согласован это с Национальным банком Украины.

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Юрий Тарасовский
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