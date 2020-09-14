Курс гривни в проекте госбюджета согласован с НБУ – Марченко

Среднегодовой курс в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

По словам главы Минфина, в проекте госбюджета на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар. Марченко добавил, что курс согласован это с Национальным банком Украины.

14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.

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Юрий Тарасовский

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