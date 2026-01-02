Таможня перечислила в бюджет 75 млрд грн в декабре. Это рекорд с начала большой войны
В декабре 2025 года Государственная таможенная служба перевела в бюджет 75 млрд грн таможенных платежей, сообщила пресс-служба Гостаможни.
Это самый высокий месячный показатель с начала военного положения в Украине (24 февраля 2022 года) и на 13,1 млрд грн больше, чем в ноябре.
В целом по итогам 2025 года Таможня перечислила в госбюджет 716,1 млрд грн платежей. Это на 124,4 млрд грн, или на 21% больше, чем в прошлом году.
Государственная налоговая служба за январь-декабрь 2025 года направила в бюджет более 1,24 трлн грн. Это на 20,2%, или 209,3 млрд грн больше по отношению к прошлому году, сообщила пресс-служба Налоговой.
План поступлений по налогам и сборам, утверждают в ГНС, в 2025 году выполнен на 97,4%.
Основными источниками наполнения бюджета за 12 месяцев прошлого года были:
→ налог и сбор на доходы физических лиц – 362,9 млрд грн;
→ налог на прибыль предприятий – 284,7 млрд грн;
→ налог на добавленную стоимость (с учетом бюджетного возмещения) – 306,5 млрд грн;
→ акцизный налог – 163,9 млрд грн;
→ рентные платежи – 48,4 млрд грн.
- Минэкономики и Минфин проводят консультации с бизнесом и аналитическими центрами по введению НДС для физических лиц-предпринимателей. Принятие данного законопроекта является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и предусмотрено Национальной стратегией доходов.
