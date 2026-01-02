Митниця переказала до бюджету 75 млрд грн у грудні. Це рекорд від початку великої війни
У грудні 2025 року Державна митна служба переказала до бюджету 75 млрд грн митних платежів, повідомила пресслужба Держмитниці.
Це найвищий місячний показник від початку воєнного стану в Україні (24 лютого 2022 року) та на 13,1 млрд грн більше, ніж у листопаді.
Загалом за підсумками 2025 року Митниця переказала до держбюджету 716,1 млрд грн платежів. Це на 124,4 млрд грн, або на 21% більше, ніж торік.
Державна податкова служба за січень-грудень 2025-го спрямувала у бюджет понад 1,24 трлн грн. Це на 20,2%, або 209,3 млрд грн більше щодо минулого року, повідомила пресслужба Податкової.
План надходжень за податками та зборами, стверджують у ДПС, у 2025-му виконаний на 97,4%.
Основними джерелами наповнення бюджету за 12 місяців минулого року були:
→ податок та збір на доходи фізичних осіб – 362,9 млрд грн;
→ податок на прибуток підприємств – 284,7 млрд грн;
→ податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 306,5 млрд грн;
→ акцизний податок – 163,9 млрд грн;
→ рентні платежі – 48,4 млрд грн.
- Мінекономіки та Мінфін проводять консультації з бізнесом і аналітичними центрами щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Ухвалення цього законопроєкту є умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом та передбачене Національною стратегією доходів.
