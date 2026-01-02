Митниця переказала до бюджету 75 млрд грн у грудні. Це рекорд від початку великої війни

У 2025 році митні платежі до держбюджету зросли на 21%, податки і збори – на 20,2 %

Фото: Depositphotos

У грудні 2025 року Державна митна служба переказала до бюджету 75 млрд грн митних платежів, повідомила пресслужба Держмитниці.

Це найвищий місячний показник від початку воєнного стану в Україні (24 лютого 2022 року) та на 13,1 млрд грн більше, ніж у листопаді.

Загалом за підсумками 2025 року Митниця переказала до держбюджету 716,1 млрд грн платежів. Це на 124,4 млрд грн, або на 21% більше, ніж торік.

Державна податкова служба за січень-грудень 2025-го спрямувала у бюджет понад 1,24 трлн грн. Це на 20,2%, або 209,3 млрд грн більше щодо минулого року, повідомила пресслужба Податкової.

План надходжень за податками та зборами, стверджують у ДПС, у 2025-му виконаний на 97,4%.

Основними джерелами наповнення бюджету за 12 місяців минулого року були:

→ податок та збір на доходи фізичних осіб – 362,9 млрд грн;

→ податок на прибуток підприємств – 284,7 млрд грн;

→ податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 306,5 млрд грн;

→ акцизний податок – 163,9 млрд грн;

→ рентні платежі – 48,4 млрд грн.