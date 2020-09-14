Кабмин одобрил проект госбюджета-2021. Названы приоритеты

Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2021 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, он основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", – отметил Марченко.

Минфин отметил главные приоритеты проекта госбюджета на 2021 год:

- повышение минимальной заработной платы;

- качественное образование;

- доступная медицина;

- противодействие пандемии и COVID-19

- вакцинация;

- забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

- надежная оборона и безопасность;

- "Большое строительство" (дороги);

- удобная транспортная инфраструктура;

- новые пассажирские вагоны;

- развитие культуры;

- поддержка спорта высоких достижений;

- масштабная цифровизация экономики;

- состоятельные регионы.

Как сообщил народный депутат от Слуги народа, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, кроме проекта госбюджета Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также проект закона "О внесении изменений в налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансирования бюджетных поступлений". Последний, по словам Мокана, направлен на снижение налогового долга и стимулирование экономической активности бизнеса.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Законопроект о госбюджете рассматривается в Верховной Раде по процедуре трех чтений (п. 1 ст. 155 Регламента ВР). Однако в соответствии с п. 10 ст. 158 Регламента, в случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета остаются сбалансированными, ставится на голосование предложение о принятии проекта закона во втором чтении и в целом.

26 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделил 210 млн грн из госбюджета на п огашение задолженности по зарплатам работникам Южмаша.

2 сентября в Министерстве финансов заявили, что впервые планируют выделить из бюджета деньги на приобретение новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры.

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Александр Мясищев , Юрий Тарасовский

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