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Кабмин одобрил проект госбюджета-2021. Названы приоритеты

14.09.2020, 11:35
Кабмин одобрил проект госбюджета-2021. Названы приоритеты - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2021 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, он основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", – отметил Марченко.

Минфин отметил главные приоритеты проекта госбюджета на 2021 год:

- повышение минимальной заработной платы;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-19
- вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+)
- надежная оборона и безопасность;
- "Большое строительство" (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура;
- новые пассажирские вагоны;
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- состоятельные регионы.

Как сообщил народный депутат от Слуги народа, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, кроме проекта госбюджета Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также проект закона "О внесении изменений в налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансирования бюджетных поступлений". Последний, по словам Мокана, направлен на снижение налогового долга и стимулирование экономической активности бизнеса.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Законопроект о госбюджете рассматривается в Верховной Раде по процедуре трех чтений (п. 1 ст. 155 Регламента ВР). Однако в соответствии с п. 10 ст. 158 Регламента, в случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета остаются сбалансированными, ставится на голосование предложение о принятии проекта закона во втором чтении и в целом.

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Александр Мясищев, Юрий Тарасовский
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